Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

На Київщині вироблятимуть автомобільні рами

Будшляхмаш
У Броварах почнуть виробництво автомобільних рам. Фото: Дмитро Кисилевський, facebook

Компанія “Будшляхмаш”  у місті Бровари Київської області розпочала будівництво нового комплексу, де  вироблятимуть автомобільні рами. Це дозволить довести рівень локалізації комунальної та спецтехніки, яку випускає підприємство, до 75%. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, старт виробництва автомобільних рам заплановано на середину 2026 року.

Також “Будшляхмаш” планує налагодити випуск колісних осей, а також замовляти в інших українських виробників шини, паливні баки та пластикові елементи.

У 2026 році підприємство планує почати освоєння нового виробничого майданчика на околицях Броварів для створення індустріального парку з машинобудівним кластером. На площі 11 га буде збудовано 40 тис. кв. м. промислових будівель. Загальний обсяг інвестицій у цей проект оцінюють у близько $40 млн.

Фото 2 — На Київщині вироблятимуть автомобільні рами
Фото 3 — На Київщині вироблятимуть автомобільні рами
Фото 4 — На Київщині вироблятимуть автомобільні рами
Фото 5 — На Київщині вироблятимуть автомобільні рами
Фото 6 — На Київщині вироблятимуть автомобільні рами
Фото 7 — На Київщині вироблятимуть автомобільні рами
Фото 8 — На Київщині вироблятимуть автомобільні рами
Фото 9 — На Київщині вироблятимуть автомобільні рами
Фото 10 — На Київщині вироблятимуть автомобільні рами

Про “Будшляхмаш” 

Компанія “Будшляхмаш” виробляє самоскиди, сміттєвози, автокрани, піскорозкидувальні та поливні машини, евакуатори та іншу техніку. У 2025 році обсяги виробництва становлять близько 70 одиниць на місяць.

Наразі середній рівень локалізації техніки, яку випускає компанія “Будшляхмаш” становить 40-60%. Цього показника вдалося досягти завдяки ліцензійному SKD-збиранню  техніки на базі шасі Daewoo та JAC з правом використовувати власний VIN-код. Контракт з цими компаніями передбачає дозвіл на заміну імпортних складових техніки українськими.

Зауважимо, українські виробники здатні задовольнити 100% потреби громад у техніці і транспорті. Вітчизняні підприємства виробляють сміттєвози, дорожні, поливальні та ремонтні машини, екскаватори, навісне обладнання, автобуси, електробуси, тролейбуси, трамваї.

Також з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні" діє програма часткової компенсації 15% вартості  вітчизняної техніки. Вона поширюється на техніку та обладнання українського виробництва зі ступенем локалізації не менше 40%.

Автор:
Світлана Манько