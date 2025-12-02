В Киевской области будут производить автомобильные рамы

Компания "Буддормаш" в городе Бровары Киевской области начала строительство нового комплекса, где будут производить автомобильные рамы. Это позволит довести уровень локализации коммунальной и спецтехники, выпускаемой предприятием, до 75%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, старт производства автомобильных рам запланирован на середину 2026 года.

Также "Буддормаш" планирует наладить выпуск колесных осей, а также заказывать у других украинских производителей шины, топливные баки и пластиковые элементы.

В 2026 году предприятие планирует начать освоение новой производственной площадки в окрестностях Броваров для создания индустриального парка с машиностроительным кластером. На площади в 11 га будет построено 40 тыс. кв. м. промышленных построек. Общий объем инвестиций в этот проект оценивается в около $40 млн.

О "Стройдормаше"

Компания "Стройдормаш" производит самосвалы, мусоровозы, автокраны, пескоразбрасывающие и поливные машины, эвакуаторы и другую технику. В 2025 году объем производства составляет около 70 единиц в месяц.

Сейчас средний уровень локализации техники, выпускаемой компанией "Будшляхмаш" составляет 40-60%. Этого показателя удалось достичь благодаря лицензионному SKD-сбору техники на базе шасси Daewoo и JAC с правом использовать собственный VIN-код. Контракт с этими компаниями предусматривает разрешение на замену импортных составляющих техники на украинские.

Отметим, что украинские производители способны удовлетворить 100% потребности общин в технике и транспорте. Отечественные предприятия производят мусоровозы, дорожные, поливочные и ремонтные машины, экскаваторы, навесное оборудование, автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи.

Также с сентября 2024 г. в рамках государственной политики "Сделано в Украине" действует программа частичной компенсации 15% стоимости отечественной техники. Она распространяется на технику и оборудование украинского производства со степенью локализации более 40%.