От электробусов до мусоровозов: украинские производители могут покрыть 100% потребностей в коммунальной технике

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в комментарии корреспонденту Delo.ua, а также рассказал о деталях в соцсетях.

Обновленный каталог украинской коммунальной техники

14 октября на выставке "Коммунтех-2025" представили новый выпуск каталога "Украинская техника для общин", в который вошли 325 единиц различной техники, которая производится на 41 предприятии из 14 областей Украины.

В каталоге можно ознакомиться с техникой украинского производства. В частности, отечественные предприятия производят мусоровозы, дорожные, поливочные и ремонтные машины, экскаваторы, навесное оборудование, автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи.

"Поскольку мы занимаемся развитием машиностроения довольно давно и достаточно основательно, то в этом каталоге есть все или почти все имеющиеся производители украинской коммунальной техники. Может так случиться, что мы кого-то одного-двух не знаем, или какое-то предприятие раньше было импортером и в силу закона о локализации сейчас начинает осваивать производство… Мы такого не исключаем и радуемся, когда появляются новые производители, которых мы не знали, но этот каталог - это срез украинского машиностроения именно по коммунальной технике, городскому транспорту по состоянию на сейчас", - рассказал нардеп нашему корреспонденту.

Говоря о том, какие средства могут выделять общины на закупку коммунальной техники, Кисилевский отметил, что каждая община решает самостоятельно, и добавил, что этот рынок измеряется "десятками миллиардов гривен" в год.

Приоритет отечественным производителям

Кисилевский отметил, что сейчас в Украине более 1400 территориальных общин, и даже самым маленьким нужны 5-7 единиц коммунальной и другой техники, не говоря уже о больших городах, где потребность измеряется сотнями единиц.

Поэтому, по его мнению, каждый руководитель коммунального предприятия или глава общества должен знать, что нет такой техники для коммунальных нужд, которую не производят украинские заводы.

"Это большой рынок, где приоритет в закупках согласно законодательству о локализации принадлежит украинским производителям. Их работа может стать импульсом для развития экономики в условиях войны", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что в среднем одно рабочее место при создании колесной коммунальной техники дает 5-6 рабочих мест по цепи снабжения. Например, в производстве украинского автобуса задействовано около 200 предприятий по всей стране.

Кисилевский убежден, что приобретение общинами импортной техники при наличии аналогичной украинской является воровством средств в армии и у самих себя.

"Ведь налоги с иностранного товара пойдут в иностранный бюджет на финансирование иностранной армии. И наоборот, до 40% средств, израсходованных общинами на украинскую технику, возвращается в бюджеты разных уровней, эти средства идут на нужды общин и на поддержку армии украинской", - подчеркнул он.

Каталог "Украинская техника для общин" создан в рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине" / Delo.ua

Как рассказал депутат изданию Delo.ua, законодательство о локализации запрещает заказчикам покупать технику из Китая, Турции, стран СНГ, то есть из всех стран, не являющихся подписантами соглашения Всемирной торговой организации о публичных закупках (GPA). Но заказчик может закупать технику, в частности, у Евросоюза, США, Японии, Южной Кореи.

"Соответственно, если заказчик богат и может позволить себе Mercedes, по закону он может купить себе Mercedes или MAN, или Scania, или то, что ему больше нравится. Закон это не запрещает. То есть право такое у заказчика есть", – пояснил он.

Кисилевский отдельно обратил внимание на закупку техники за кредитные средства, например, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) или Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), которые "живут по своим правилам".

"Пока мы, как государство, не смогли найти способ, каким образом призвать эти финансовые организации к здравому смыслу. Потому что пример, когда ЕБРР профинансировал покупку турецких автобусов для мэрии Николаева, это, по моему мнению, бессмысленно как с точки зрения ЕБРР, так и с точки зрения своих украинского государства. То есть это нелогично. Но они действуют по своим собственным закупочным правилам", – подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что государство пытается создать инструменты, которыми мотивировать заказчиков покупать именно украинскую технику.

"С одной стороны, мы их мотивируем требованием закона о локализации, а с другой стороны – мотивируем государственной компенсацией. Есть программа 15% компенсации стоимости украинской техники. Техника, имеющая 40% локализации, может подпадать под эту программу, и частный покупатель такой техники, и коммунальное предприятие-покупатель такой техники, если покупает за собственные средства, может воспользоваться этой компенсацией", – рассказал Кисилевский.

Он добавил, что каталог "Украинская техника для общин" создан в рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

Напомним, львовский завод "Электронмаш" представил новую модель электробуса "Электрон Е181". Главная особенность модели – компактная длина 10,2 метра. Электробус вмещает 90 пассажиров и имеет 30 посадочных мест. В частности, 1 место для пассажира на коляске.