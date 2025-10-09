Минэкономики утвердило 5,2 млн грн компенсаций за август в рамках программы поддержки украинской техники

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило выплаты по августовским заявкам в рамках программы компенсации 15% стоимости украинской техники и оборудования. Общая сумма утвержденных компенсаций составляет 5,2 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Получателями станут 15 заявителей, которые приобрели 18 единиц техники и оборудования украинского производства на общую сумму 41,7 млн. грн. Среди приобретенного – автобус, пассажирские лифты, полуприцепы-цистерны, контейнеровоз, погрузчик и другое промышленное оборудование.

"Бизнес активно пользуется возможностью приобрести дорогостоящую технику на льготных условиях. Для производителей это означает новые заказы, загрузку мощностей и создание рабочих мест", - отметил замминистра экономики Андрей Телюпа.

Технику, за которую будет компенсироваться часть стоимости, изготовили шесть украинских предприятий: "Карат-Лифткомплект", "Завод Евроформат", "ТДС Укрспецтехника", "Завод Кобзаренко", "Змиев-Транс" и "Эверласт".

3 октября правительство расширило список оборудования, добавив новые позиции и производителей. В настоящее время в список входят 868 наименований техники и оборудования от 39 украинских машиностроительных предприятий, 15% стоимости которых компенсирует государство.

Как работает программа

Программа частичной компенсации 15% от стоимости (без НДС) действует с сентября 2024 года в рамках государственной политики "Сделано в Украине". Она распространяется на технику и оборудование украинского производства со степенью локализации более 40%.

Как стать участником:

Производитель проверяет наличие своей продукции в Перечне техники, стоимость которой компенсируется государством;

Подаст электронную заявку по адресу [email protected], добавляя документы о степени локализации, калькуляции себестоимости, финансовой отчетности и т.п.;

После проверки Минэкономики в случае соответствия требованиям продукция вносится в официальный перечень.

Как получить компенсацию:

Приобрести технику из Перечня через уполномоченный банк (сейчас их 25);

Подать в банк заявление с копиями платежных документов и актом приемки-передачи;

После одобрения средства в размере 15% от стоимости (без НДС) перечисляются на счет заявителя.

В августе украинские аграрии подали 600 заявок на участие в программе компенсации 25% стоимости техники. По результатам рассмотрения государство направило 138 млн грн на возмещение расходов за приобретенную украинскую сельхозтехнику.