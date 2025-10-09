Мінекономіки затвердило 5,2 млн грн компенсацій за серпень у межах програми підтримки української техніки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило виплати за серпневими заявками в межах програми компенсації 15% вартості української техніки та обладнання. Загальна сума затверджених компенсацій становить 5,2 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Отримувачами стануть 15 заявників, які придбали 18 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 41,7 млн грн. Серед придбаного — автобус, пасажирські ліфти, напівпричепи-цистерни, контейнеровоз, навантажувач та інше промислове обладнання.

"Бізнес активно користується можливістю придбати дороговартісну техніку на пільгових умовах. Для виробників це означає нові замовлення, завантаження потужностей і створення робочих місць", — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Техніку, за яку компенсуватиметься частина вартості, виготовили шість українських підприємств: "Карат-Ліфткомплект", "Завод Євроформат", "ТДС Укрспецтехніка", "Завод Кобзаренка", "Зміїв-Транс" та "Еверласт".

3 жовтня уряд розширив перелік обладнання, додавши нові позиції та виробників. Наразі до списку входять 868 найменувань техніки та обладнання від 39 українських машинобудівних підприємств, 15% вартості яких компенсує держава.

Як працює програма

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на техніку та обладнання українського виробництва зі ступенем локалізації не менше 40%.

Як стати учасником:

Виробник перевіряє наявність своєї продукції у Переліку техніки, вартість якої компенсується державою;

Подасть електронну заявку на адресу [email protected], додаючи документи про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості, фінансову звітність тощо;

Після перевірки Мінекономіки, у разі відповідності вимогам, продукція вноситься до офіційного переліку.

Як отримати компенсацію:

Придбати техніку з Переліку через уповноважений банк (зараз їх 25);

Подати до банку заяву з копіями платіжних документів і актом приймання-передачі;

Після схвалення кошти у розмірі 15% від вартості (без ПДВ) перераховуються на рахунок заявника.

Додамо, у серпні українські аграрії подали 600 заявок на участь у програмі компенсації 25% вартості техніки. За результатами розгляду держава спрямувала 138 млн грн на відшкодування витрат за придбану українську сільгосптехніку.