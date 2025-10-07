Запланована подія 2

Держава компенсує 25% вартості агротехніки: фермерам виплатили понад 138 млн грн за серпень

агро, поле, трактор
Українські аграрії отримали 138 млн грн компенсації / Freepik

У серпні українські аграрії подали 600 заявок на участь у програмі компенсації 25% вартості техніки. За результатами розгляду держава спрямувала 138 млн грн на відшкодування витрат за придбану українську сільгосптехніку.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Програма 25% компенсації аграріям

Агровиробники у серпні подали 600 заявок на компенсацію вартості 952 одиниць агротехніки та обладнання на загальну суму понад 663,7 млн грн (з ПДВ).

Серед придбаної техніки:

  • грунтообробні машини;
  •  причепи різних моделей; 
  • обладнання для транспортування;
  •  системи для зрошення; 
  • інше обладнання українського виробництва.

Часткова компенсація від держави склала 138,3 млн грн. 

"В межах цього етапу програми, з грудня 2024 року, українські машинобудівники вже реалізували агротехніку та обладнання вітчизняного виробництва на більш як 4,3 мільярда гривень. Це понад 6,2 тисяч нових жниварок, плугів,  культиваторів, дощувальних машин та іншого устаткування, яке вже зараз працює у полі та на переробних підприємствах." — зауважив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Як отримати компенсацію? 

Щоб скористатися державною програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки, агровиробникам потрібно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі (ДАР), обрати техніку чи обладнання з офіційного переліку на сайті Мінекономіки та придбати його через один із 34 уповноважених банків. Після оплати через цей самий банк подається заявка на компенсацію.

Виробники, які прагнуть включити свою продукцію до переліку, можуть подати відповідну заявку онлайн на сайті Мінекономіки.

Компенсація у розмірі 25% вартості (без ПДВ) надається виключно за українську техніку з рівнем локалізації не менше 60%. Для деяких категорій — зокрема комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів — передбачені окремі умови. Програма реалізується в межах урядової політики підтримки національного виробництва "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою, додали 212 нових найменувань продукції. Загалом у переліку вже 14 209 позицій від 162 українських виробників.

Автор:
Ольга Опенько