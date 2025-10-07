Государство компенсирует 25% стоимости агротехники: фермерам выплатили более 138 млн грн за август

В августе украинские аграрии подали 600 заявок на участие в программе компенсации 25% от стоимости техники. По результатам рассмотрения государство направило 138 млн грн на возмещение расходов за приобретенную украинскую сельхозтехнику.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Программа 25% компенсации аграриям

Агропроизводители в августе подали 600 заявок на компенсацию стоимости 952 единиц агротехники и оборудования на общую сумму свыше 663,7 млн грн (с НДС).

Среди приобретенной техники:

почвообрабатывающие машины;

прицепы разных моделей;

оборудование для транспортировки;

системы для орошения;

другое оборудование украинского производства.

Частичная компенсация от государства составила 138,3 млн грн.

"В рамках этого этапа программы, с декабря 2024 года, украинские машиностроители уже реализовали агротехнику и оборудование отечественного производства на более чем 4,3 миллиарда гривен. Это более 6,2 тысячи новых жатков, плугов, культиваторов, дождевальных машин и другого оборудования, которое уже сейчас работает в поле и на перерабатывающих предприятиях." - заметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Андрей Телюпа.

Как получить компенсацию?

Чтобы воспользоваться государственной программой компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники, агропроизводителям нужно зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре (ГАР), выбрать технику или оборудование из официального перечня на сайте Минэкономики и приобрести его через один из 34 уполномоченных банков. После оплаты через этот же банк подается заявка на компенсацию.

Производители, стремящиеся включить свою продукцию в список, могут подать соответствующую заявку онлайн на сайте Минэкономики.

Компенсация в размере 25% стоимости (без НДС) предоставляется исключительно за украинскую технику с уровнем локализации не менее 60%. Для некоторых категорий — комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов — предусмотрены отдельные условия. Программа реализуется в рамках правительственной политики поддержки национального производства "Зроблено в Україні".

Напомним, в список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством, добавили 212 новых наименований продукции. Всего в перечне уже 14209 позиций от 162 украинских производителей.