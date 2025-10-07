Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

+0,11

EUR

48,27

--0,11

Наличный курс:

USD

41,30

41,20

EUR

48,70

48,50

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Государство компенсирует 25% стоимости агротехники: фермерам выплатили более 138 млн грн за август

агро, поле, трактор
Украинские аграрии получили 138 млн грн компенсации / Freepik

В августе украинские аграрии подали 600 заявок на участие в программе компенсации 25% от стоимости техники. По результатам рассмотрения государство направило 138 млн грн на возмещение расходов за приобретенную украинскую сельхозтехнику.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Программа 25% компенсации аграриям

Агропроизводители в августе подали 600 заявок на компенсацию стоимости 952 единиц агротехники и оборудования на общую сумму свыше 663,7 млн грн (с НДС).

Среди приобретенной техники:

  • почвообрабатывающие машины;
  • прицепы разных моделей;
  • оборудование для транспортировки;
  • системы для орошения;
  • другое оборудование украинского производства.

Частичная компенсация от государства составила 138,3 млн грн.

"В рамках этого этапа программы, с декабря 2024 года, украинские машиностроители уже реализовали агротехнику и оборудование отечественного производства на более чем 4,3 миллиарда гривен. Это более 6,2 тысячи новых жатков, плугов, культиваторов, дождевальных машин и другого оборудования, которое уже сейчас работает в поле и на перерабатывающих предприятиях." - заметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Андрей Телюпа.

Как получить компенсацию?

Чтобы воспользоваться государственной программой компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники, агропроизводителям нужно зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре (ГАР), выбрать технику или оборудование из официального перечня на сайте Минэкономики и приобрести его через один из 34 уполномоченных банков. После оплаты через этот же банк подается заявка на компенсацию.

Производители, стремящиеся включить свою продукцию в список, могут подать соответствующую заявку онлайн на сайте Минэкономики.

Компенсация в размере 25% стоимости (без НДС) предоставляется исключительно за украинскую технику с уровнем локализации не менее 60%. Для некоторых категорий — комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов — предусмотрены отдельные условия. Программа реализуется в рамках правительственной политики поддержки национального производства "Зроблено в Україні".

Напомним, в список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством, добавили 212 новых наименований продукции. Всего в перечне уже 14209 позиций от 162 украинских производителей.

Автор:
Ольга Опенько