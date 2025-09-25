Запланована подія 2

В список агротехники и оборудования с компенсацией 25% добавлено более 200 новых наименований

жатва
Фото: Днепропетровская ОВА

В список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством, добавили 212 новых наименований продукции. Всего в перечне уже 14209 позиций от 162 украинских производителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Отмечается, что в список впервые вошла продукция одесского завода "Полигон". Также добавлены новые позиции от предприятий, уже участвующих в программе:

  • ФЛП Томчук Андрей Михайлович (Житомирщина) – 27 новых позиций;
  • "Завод элеваторного оборудования" (Одесщина) – 22 позиции;
  • "Белоцерковмаз" (Киевщина) – 5 позиций;
  • "ТМС-трейдинг" (г. Черкассы) – 115 позиций.

25% компенсации за украинскую сельхозтехнику

Программа компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования направлена на поддержку аграриев и развитие отечественного машиностроения. Она предполагает частичное возмещение стоимости техники с уровнем локализации не менее 60%.

Участие в программе могут принимать агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР). Для получения компенсации необходимо приобрести технику из официального перечня Минэкономики и подать заявку через один из 34 уполномоченных банков.

Как работает программа:

  • Агропроизводитель выбирает технику или оборудование из официального перечня на сайте Минэкономики.
  • Совершает покупку и подает заявку через один из 34 уполномоченных банков.
  • Производители, которые хотят добавить свою продукцию в список, подают заявку в Минэкономики через официальный сайт

Заметим, в июле агропроизводители подали 530 заявок на компенсацию почти тысячи единиц техники на сумму более 652 млн. грн., из которых государство возместило 135,9 млн. грн.

Автор:
Светлана Манько