До переліку агротехніки та обладнання з компенсацією 25% додано понад 200 нових найменувань

жнива
Фото: Дніпропетровська ОВА

До переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою, додали 212 нових найменувань продукції. Загалом у переліку вже 14 209 позицій від 162 українських виробників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Зазначається, що до переліку вперше увійшла продукція одеського заводу "Полігон". Також додані нові позиції від підприємств, які вже беруть участь у програмі:

  • ФОП Томчук Андрій Михайлович (Житомирщина) – 27 нових позицій;
  • "Завод елеваторного обладнання" (Одещина) – 22 позиції;
  • "Білоцерківмаз" (Київщина) – 5 позицій;
  • "ТМС-трейдінг" (м. Черкаси) – 115 позицій.

25% компенсації за українську сільгосптехніку

Програма компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання спрямована на підтримку аграріїв та розвиток вітчизняного машинобудування. Вона передбачає часткове відшкодування вартості техніки з рівнем локалізації не менше 60%.

Участь у програмі можуть брати агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Для отримання компенсації необхідно придбати техніку з офіційного переліку Мінекономіки та подати заявку через один із 34 уповноважених банків.

Як працює програма:

  • Агровиробник обирає техніку чи обладнання з офіційного переліку на сайті Мінекономіки.
  • Здійснює покупку та подає заявку через один із 34 уповноважених банків.
  • Виробники, які хочуть додати свою продукцію до переліку, подають заявку до Мінекономіки через офіційний сайт

Зауважимо, у липні агровиробники подали 530 заявок на компенсацію майже тисячі одиниць техніки на суму понад 652 млн грн, з яких держава відшкодувала 135,9 млн грн.

Автор:
Світлана Манько