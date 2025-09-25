До переліку агротехніки та обладнання з компенсацією 25% додано понад 200 нових найменувань

До переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою, додали 212 нових найменувань продукції. Загалом у переліку вже 14 209 позицій від 162 українських виробників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Зазначається, що до переліку вперше увійшла продукція одеського заводу "Полігон". Також додані нові позиції від підприємств, які вже беруть участь у програмі:

ФОП Томчук Андрій Михайлович (Житомирщина) – 27 нових позицій;

"Завод елеваторного обладнання" (Одещина) – 22 позиції;

"Білоцерківмаз" (Київщина) – 5 позицій;

"ТМС-трейдінг" (м. Черкаси) – 115 позицій.

25% компенсації за українську сільгосптехніку

Програма компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання спрямована на підтримку аграріїв та розвиток вітчизняного машинобудування. Вона передбачає часткове відшкодування вартості техніки з рівнем локалізації не менше 60%.

Участь у програмі можуть брати агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Для отримання компенсації необхідно придбати техніку з офіційного переліку Мінекономіки та подати заявку через один із 34 уповноважених банків.

Як працює програма:

Агровиробник обирає техніку чи обладнання з офіційного переліку на сайті Мінекономіки.

Здійснює покупку та подає заявку через один із 34 уповноважених банків.

Виробники, які хочуть додати свою продукцію до переліку, подають заявку до Мінекономіки через офіційний сайт

Зауважимо, у липні агровиробники подали 530 заявок на компенсацію майже тисячі одиниць техніки на суму понад 652 млн грн, з яких держава відшкодувала 135,9 млн грн.