До переліку агротехніки та обладнання з компенсацією 25% додано понад 200 нових найменувань
До переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою, додали 212 нових найменувань продукції. Загалом у переліку вже 14 209 позицій від 162 українських виробників.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Зазначається, що до переліку вперше увійшла продукція одеського заводу "Полігон". Також додані нові позиції від підприємств, які вже беруть участь у програмі:
- ФОП Томчук Андрій Михайлович (Житомирщина) – 27 нових позицій;
- "Завод елеваторного обладнання" (Одещина) – 22 позиції;
- "Білоцерківмаз" (Київщина) – 5 позицій;
- "ТМС-трейдінг" (м. Черкаси) – 115 позицій.
25% компенсації за українську сільгосптехніку
Програма компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання спрямована на підтримку аграріїв та розвиток вітчизняного машинобудування. Вона передбачає часткове відшкодування вартості техніки з рівнем локалізації не менше 60%.
Участь у програмі можуть брати агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Для отримання компенсації необхідно придбати техніку з офіційного переліку Мінекономіки та подати заявку через один із 34 уповноважених банків.
Як працює програма:
- Агровиробник обирає техніку чи обладнання з офіційного переліку на сайті Мінекономіки.
- Здійснює покупку та подає заявку через один із 34 уповноважених банків.
- Виробники, які хочуть додати свою продукцію до переліку, подають заявку до Мінекономіки через офіційний сайт
Зауважимо, у липні агровиробники подали 530 заявок на компенсацію майже тисячі одиниць техніки на суму понад 652 млн грн, з яких держава відшкодувала 135,9 млн грн.