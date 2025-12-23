Закінчились місця: індустріальний парк на Тернопільщині збільшив площу у пʼять разів

Індустріальний парк "Західноукраїнський промисловий хаб" у Тернопільській області, який спеціалізується на агропереробці, розширив площу з 10,6 га до 55 га. Стара ділянка вже повністю забудована промисловими приміщеннями площею 71 тис. кв. м.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, наразі індустріальний парк завершує узгодження договорів про залучення двох нових учасників - агропереробного підприємства та заводу з виробництва упаковки.

Вони розмістять виробничі потужності на новій ділянці парку, зайнявши відповідно 5 та 10 га. Кисилевський розповів, що старт будівництва заплановано на перше півріччя 2026 року.

Нардеп зауважив, що для підведення до нової ділянки 10 МВт додаткової електричної потужності "Західноукраїнський промисловий хаб" планує скористатись державною програмою підтримки розвитку інфраструктури індустріальних парків. Вона передбачає співфінансування з державного бюджету на умовах 50:50. Для водовідведення індустріальний парк має власні очисні споруди, що є важливою перевагою для харчових виробництв.

Про "Західноукраїнський промисловий хаб"

Індустріальний парк "Західноукраїнський промисловий хаб" площею понад 10 га створений у 2022 році на території мʼясокомбінату, який не працював більше 10 років, але зберіг потужну інженерну та логістичну інфраструктуру.

Сьогодні парк має 71 тисячу кв.м. реконструйованих промислових приміщень з висотою стель 5-10 метрів, 11 артезіанських свердловин для водозабезпечення, очисні споруди та 10 мВт доступної потужності.

На території парку створено 860 робочих місць.

Станом на грудень 2025 року в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб" ведуть діяльність 4 учасники та 22 інших суб’єкта. Зокрема, в парку працюють:

заводи "Дельта-Фуд Індастрі" (виробництво соусів та олії),

"Наша птиця" (виробництво м'ясних продуктів),

"М'ясокомбінат Тернопільський" (виробництво м'ясних продуктів),

Бабуся Маруся " (переробка та консервування фруктів та овочів).

Нагадаємо, перший в Україні завод з виробництва біоклею з гороху відкрився в індустріальному парку "Коростень" у Житомирській області. Інвестором проєкту стала компанія "Коростенський завод МДФ". Біоклей будуть використовувати у процесі виробництва деревʼяних екоплит для потреб будівельної та меблевої галузей.