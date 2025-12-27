В Киевской и Львовской области создадут новые индустриальные парки

Кабинет министров Украины принял решение о включении двух новых индустриальных парков — "Фурсы" в Киевской области и "Город Действий" во Львовской области — в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Реализация этих проектов предполагает создание в целом более 1000 новых рабочих мест в секторе перерабатывающей промышленности.

Индустриальный парк "Фурсы" расположен на территории Фурсовской сельской территориальной громады Белоцерковского района Киевской области. Площадь парка составляет 11,02 га. В рамках проекта планируется создание около 500 рабочих мест.

Для развития парка инициатор — ООО "Индустриальный парк "Фурсы" — намерен привлечь почти 992 млн грн инвестиций. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств инициатора, государственного стимулирования и частных инвестиций будущих участников.

Индустриальный парк "Город Действий" создан в городе Дрогобыч Львовской области. Его площадь составляет 21,61 га, а количество рабочих мест — около 550. Общий объем капитальных инвестиций в строительство парка оценивается в 188,7 млн грн. Инициатор проекта планирует направить более 130,8 млн грн собственных средств на протяжении 2025-2028 годов.

Дополнительное финансирование будет обеспечиваться средствами участников — около 5,33 млн грн, аккумулированными благодаря налоговым льготам, в том числе освобождению от налога на прибыль.

На территории индустриального парка "Фурсы" планируется развитие предприятий по производству металлических изделий, электрического оборудования и машин в сфере пищевой промышленности, научно-технической деятельности, IT и телекоммуникаций. В парке "Город Действий" приоритетными направлениями станут изготовление строительных материалов, деревообработка, производство напитков и бумаги, электроника, машиностроение, пищевая промышленность и альтернативная энергетика.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов подчеркнул, что развитие сети индустриальных парков является важной составляющей политики "Сделано в Украине".

"Включение парков "Фурсы" и "Город Действий" в реестр — это четкий сигнал инвесторам о поддержке перерабатывающей промышленности со стороны государства. Новые производственные мощности в Киевской и Львовской областях будут стимулировать региональное развитие, наполнение местных бюджетов, внедрение современных технологий и создание качественных рабочих мест", — отметил он.

Государственная поддержка индустриальных парков направлена на увеличение доли перерабатывающей промышленности в структуре ВВП и повышение инвестиционной привлекательности украинских общин.

Напомним, несколько дней назад Кабмин утвердил индустриальный парк "Рокитное Эко Парк" в Рокитнянской общине Киевской области, который создаст около 400 новых рабочих мест и получит инвестиции более 540 млн грн.