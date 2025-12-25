400 рабочих мест и 540 млн грн инвестиций: создан новый индустриальный парк в Киевской области

Кабмин утвердил индустриальный парк "Рокитное Эко Парк" в Рокитнянской общине Киевской области, который создаст около 400 новых рабочих мест и получит инвестиции более 540 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Проект будет реализовываться на территории Рокитнянского поселкового территориального общества Белоцерковского района Киевской области. Инициатором выступило ООО "Рокитнянский сахарный завод".

Общая площадь индустриального парка составляет более 10 гектаров. Концепция развития предполагает создание около 400 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности. Для обустройства инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов парка планируется привлечь около 540 млн. грн. из разных источников: собственные инвестиции инициатора проекта, средства управляющей компании, государственное стимулирование, частное финансирование, взносы будущих участников и других заинтересованных субъектов.

Важной особенностью проекта уже налаженное сотрудничество с партнерами. Инициатор подписал договор о создании и функционировании парка с управляющей компанией ООО "Тео Грин Инвест".

Кроме того, по предварительным договоренностям, будущий участник - компания "Украина 2001" - планирует инвестировать в развитие своих мощностей в пределах парка около 467 млн грн.

На территории "Рокитное Эко Парк" планируется размещение предприятий в следующих областях:

производство пищевых продуктов;

переработка сельскохозяйственной продукции;

производство строительных материалов;

альтернативная энергетика.

Справка:

По состоянию на сегодняшний день в Реестре индустриальных парков Украины зарегистрировано 116 объектов. Их количество постоянно растет, что свидетельствует о высоком интересе бизнеса и местных общин к созданию современных производственных площадок.

Индустриальные парки являются важной составляющей инвестиционной политики развития украинских производителей в рамках программы "Зроблено в Україні".

Напомним, в ноябре Министерство экономики приняло решение о выделении 81 млн грн государственной поддержки двум управляющим компаниям индустриальных парков.

Ранее Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.