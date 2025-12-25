Запланована подія 2

400 робочих місць і 540 млн грн інвестицій: створено новий індустріальний парк у Київській області

індустріальний парк
Кабмін затвердив індустріальний парк "Рокитне Еко Парк" / Depositphotos

Кабмін затвердив індустріальний парк “Рокитне Еко Парк” у Рокитнянській громаді Київської області, який створить близько 400 нових робочих місць і отримає інвестиції понад 540 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Кабмін затвердив індустріальний парк

Проєкт реалізовуватиметься на території Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області. Ініціатором виступило ТОВ "Рокитнянський цукровий завод".

Загальна площа індустріального парку становить понад 10 гектарів. Концепція розвитку передбачає створення приблизно 400 нових робочих місць у переробній промисловості. Для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та об’єктів парку планується залучити близько 540 млн грн з різних джерел: власні інвестиції ініціатора проєкту, кошти керуючої компанії, державне стимулювання, приватне фінансування, внески майбутніх учасників та інших зацікавлених суб’єктів.

Важливою особливістю проєкту є вже налагоджена співпраця з партнерами. Ініціатор підписав договір про створення та функціонування парку з керуючою компанією ТОВ "Тео Грін Інвест".

Крім того, за попередніми домовленостями, майбутній учасник - компанія "Україна 2001" — планує інвестувати у розвиток своїх потужностей у межах парку близько 467 млн грн.

На території "Рокитне Еко Парк" планується розміщення підприємств у таких сферах:

  • виробництво харчових продуктів;
  • переробка сільськогосподарської продукції;
  • виробництво будівельних матеріалів;
  • альтернативна енергетика.

Довідково:

Станом на сьогодні в Реєстрі індустріальних парків України зареєстровано 116 об’єктів. Їхня кількість постійно зростає, що свідчить про високий інтерес бізнесу та місцевих громад до створення сучасних виробничих майданчиків.

Індустріальні парки є важливою складовою інвестиційної політики розвитку українських виробників у рамках програми "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, у листопаді Міністерство економіки ухвалило рішення про виділення 81 млн грн державної підтримки двом керуючим компаніям індустріальних парків.

Раніше Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.

Автор:
Ольга Опенько