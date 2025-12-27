На Київщині та Львівщині створять нові індустріальні парки

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про включення двох нових індустріальних парків — "Фурси" у Київській області та "Місто Дій" у Львівській області — до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Реалізація цих проєктів передбачає створення загалом понад 1000 нових робочих місць у секторі переробної промисловості.

Індустріальний парк "Фурси" розташований на території Фурсівської сільської територіальної громади Білоцерківського району Київської області. Площа парку становить 11,02 га. У межах проєкту планується створення близько 500 робочих місць.

Для розвитку парку ініціатор — ТОВ "Індустріальний парк "Фурси" — має намір залучити майже 992 млн грн інвестицій. Фінансування здійснюватиметься за рахунок власних коштів ініціатора, державного стимулювання та приватних інвестицій майбутніх учасників.

Індустріальний парк "Місто Дій" створено у місті Дрогобич Львівської області. Його площа становить 21,61 га, а кількість робочих місць — близько 550. Загальний обсяг капітальних інвестицій у розбудову парку оцінюється у 188,7 млн грн. Ініціатор проєкту планує спрямувати понад 130,8 млн грн власних коштів упродовж 2025–2028 років.

Додаткове фінансування забезпечуватиметься коштами учасників — близько 5,33 млн грн, акумульованими завдяки податковим пільгам, зокрема звільненню від податку на прибуток.

На території індустріального парку "Фурси" планується розвиток підприємств з виробництва металевих виробів, електричного устаткування та машин, у сфері харчової промисловості, науково-технічної діяльності, IT та телекомунікацій. У парку "Місто Дій" пріоритетними напрямами стануть виготовлення будівельних матеріалів, деревообробка, виробництво напоїв і паперу, електроніка, машинобудування, харчова промисловість та альтернативна енергетика.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів наголосив, що розвиток мережі індустріальних парків є важливою складовою політики "Зроблено в Україні".

"Включення парків "Фурси" та "Місто Дій" до реєстру — це чіткий сигнал інвесторам про підтримку переробної промисловості з боку держави. Нові виробничі потужності на Київщині та Львівщині стимулюватимуть регіональний розвиток, наповнення місцевих бюджетів, впровадження сучасних технологій і створення якісних робочих місць", — зазначив він.

Державна підтримка індустріальних парків спрямована на збільшення частки переробної промисловості у структурі ВВП та підвищення інвестиційної привабливості українських громад.

Нагадаємо, кілька днів тому Кабмін затвердив індустріальний парк “Рокитне Еко Парк” у Рокитнянській громаді Київської області, який створить близько 400 нових робочих місць і отримає інвестиції понад 540 млн грн.