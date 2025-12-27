Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Готівковий курс:

USD

42,18

42,08

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Київщині та Львівщині створять нові індустріальні парки

Мінекономіки
Два нові індустріальні парки залучать понад 1 млрд грн інвестицій / Мінекономіки

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про включення двох нових індустріальних парків — "Фурси" у Київській області та "Місто Дій" у Львівській області — до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Реалізація цих проєктів передбачає створення загалом понад 1000 нових робочих місць у секторі переробної промисловості.

Індустріальний парк "Фурси" розташований на території Фурсівської сільської територіальної громади Білоцерківського району Київської області. Площа парку становить 11,02 га. У межах проєкту планується створення близько 500 робочих місць.

Для розвитку парку ініціатор — ТОВ "Індустріальний парк "Фурси" — має намір залучити майже 992 млн грн інвестицій. Фінансування здійснюватиметься за рахунок власних коштів ініціатора, державного стимулювання та приватних інвестицій майбутніх учасників.

Індустріальний парк "Місто Дій" створено у місті Дрогобич Львівської області. Його площа становить 21,61 га, а кількість робочих місць — близько 550. Загальний обсяг капітальних інвестицій у розбудову парку оцінюється у 188,7 млн грн. Ініціатор проєкту планує спрямувати понад 130,8 млн грн власних коштів упродовж 2025–2028 років.

Додаткове фінансування забезпечуватиметься коштами учасників — близько 5,33 млн грн, акумульованими завдяки податковим пільгам, зокрема звільненню від податку на прибуток.

На території індустріального парку "Фурси" планується розвиток підприємств з виробництва металевих виробів, електричного устаткування та машин, у сфері харчової промисловості, науково-технічної діяльності, IT та телекомунікацій. У парку "Місто Дій" пріоритетними напрямами стануть виготовлення будівельних матеріалів, деревообробка, виробництво напоїв і паперу, електроніка, машинобудування, харчова промисловість та альтернативна енергетика.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів наголосив, що розвиток мережі індустріальних парків є важливою складовою політики "Зроблено в Україні".

"Включення парків "Фурси" та "Місто Дій" до реєстру — це чіткий сигнал інвесторам про підтримку переробної промисловості з боку держави. Нові виробничі потужності на Київщині та Львівщині стимулюватимуть регіональний розвиток, наповнення місцевих бюджетів, впровадження сучасних технологій і створення якісних робочих місць", — зазначив він.

Державна підтримка індустріальних парків спрямована на збільшення частки переробної промисловості у структурі ВВП та підвищення інвестиційної привабливості українських громад.

Нагадаємо, кілька днів тому Кабмін затвердив індустріальний парк “Рокитне Еко Парк” у Рокитнянській громаді Київської області, який створить близько 400 нових робочих місць і отримає інвестиції понад 540 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко