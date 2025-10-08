Запланована подія 2

Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков

Каталог индустриальных парков – современный онлайн-ресурс.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины представило обновленный каталог индустриальных парков – современный онлайн-ресурс, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Каталог стал частью реализации правительственной программы "Сделано в Украине", направленной на восстановление промышленного потенциала государства, поддержку внутреннего производства и привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

Индустриальные парки являются одним из ключевых механизмов этой программы, поскольку они предоставляют бизнесу готовую инфраструктуру, земельные участки и систему налоговых стимулов.

Обновленный онлайн-каталог содержит актуальную информацию о 106 индустриальных парках по всей стране: их специализацию, доступ к инженерным сетям, логистические возможности, существующие стимулы и условия для резидентов.

Цель обновления – сделать поиск инвестиционных локаций максимально удобным, прозрачным и быстрым, способствуя развитию промышленности и созданию новых производственных кластеров в Украине.

Напомним, каталог индустриальных парков был создан в мае 2024 года. Он помогает предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

Автор:
Татьяна Гойденко