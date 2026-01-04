Государство выделило 900 млн грн на развитие индустриальных парков в 2025 году

Министерство экономики Украины в 2025 году продолжило развитие индустриальных парков как составляющей инвестиционной политики поддержки украинских производителей "Сделано в Украине".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

По состоянию на конец года в парках построено или строится 37 промышленных предприятий, из которых 22 завода уже введены в эксплуатацию, а еще 15 находятся на стадии строительства. Предприятия работают в сфере агропереработки, пищевой промышленности, мебельной и деревообрабатывающей отраслей, машиностроения и других. Действующие заводы создали 3716 рабочих мест.

В 2025 году Минэкономики приняло решение о предоставлении государственного стимулирования 13 индустриальным паркам для реализации 22 инфраструктурных проектов на сумму 697,771 млн. грн. Кроме того, было перечислено 202,91 млн грн двум паркам по решениям 2024 года. Общий объем госстимулирования в 2025 году составил 900,681 млн. грн.

Министр экономики Алексей Соболев отметил, что индустриальные парки превращаются в реальные площадки для реализации политики "Сделано в Украине". По его словам, каждая гривна государственных инвестиций в инфраструктуру парков привлекает 5–6 грн. частных средств, создавая новые мощности и рабочие места.

Государственное стимулирование направляется на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, в частности, строительство дорог, электросетей, систем водоснабжения и водоотвода, газоснабжения и других инженерных решений. Для деоккупированных территорий предусмотрен специальный механизм софинансирования в соотношении 80% на 20%.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в Реестр индустриальных парков включено 118 парков, из которых 24 новых. В то же время из реестра исключены 8 парков, которые не осуществляли никакой деятельности.

Для участников индустриальных парков предусмотрены также фискальные стимулы: освобождение от импортной пошлины и НДС на оборудование, 10-летнее освобождение от налога на прибыль при реинвестировании, а органы местного самоуправления могут снижать ставки налога на недвижимое имущество и плату за землю до нуля.

