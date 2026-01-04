Держава виділила 900 млн грн на розвиток індустріальних парків у 2025 році

Міністерство економіки України у 2025 році продовжило розвиток індустріальних парків як складової інвестиційної політики підтримки українських виробників "Зроблено в Україні".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Станом на кінець року у парках збудовано або будуються 37 промислових підприємств, з яких 22 заводи вже введені в експлуатацію, а ще 15 перебувають на стадії будівництва. Підприємства працюють у сферах агропереробки, харчової промисловості, меблевої та деревообробної галузей, машинобудування та інших. Діючі заводи створили 3 716 робочих місць.

У 2025 році Мінекономіки ухвалило рішення про надання державного стимулювання 13 індустріальним паркам для реалізації 22 інфраструктурних проєктів на суму 697,771 млн грн. Крім того, було перераховано 202,91 млн грн двом паркам за рішеннями 2024 року. Загальний обсяг держстимулювання у 2025 році склав 900,681 млн грн.

Міністр економіки Олексій Соболев зазначив, що індустріальні парки перетворюються на реальні майданчики для реалізації політики "Зроблено в Україні". За його словами, кожна гривня державних інвестицій у інфраструктуру парків залучає 5–6 грн приватних коштів, створюючи нові потужності та робочі місця.

Державне стимулювання спрямовується на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, зокрема будівництво доріг, електромереж, систем водопостачання та водовідведення, газопостачання та інших інженерних рішень. Для деокупованих територій передбачено спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.

Станом на 31 грудня 2025 року до Реєстру індустріальних парків включено 118 парків, з яких 24 — нові. Водночас з реєстру виключено 8 парків, що не здійснювали жодної діяльності.

Для учасників індустріальних парків передбачені також фіскальні стимули: звільнення від імпортного мита та ПДВ на обладнання, 10-річне звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, а органи місцевого самоврядування можуть знижувати ставки податку на нерухоме майно та плату за землю до нуля.

Додамо, протягом 2025 року держава підтримала 13 індустріальних парків, що дозволило розпочати 22 інфраструктурні проєкти. Загальна сума ухвалених рішень склала понад 697 млн гривень.