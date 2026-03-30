Новые склады на Львовщине: Dragon Capital Томаша Фиалы строит вторую очередь M10 Lviv Industrial Park

Инвестиционная компания Dragon Capital приступила к строительству второй очереди индустриального парка M10 Lviv Industrial Park. Этот этап предполагает строительство складских и производственных помещений класса А общей площадью 22 000 кв. м на участке 3,63 га.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Объект расположен в промышленной зоне Львова Рясне-2 рядом с международной трассой М10. Расстояние до пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей составляет 60 км.

M10LvivIndustrialPark, складские помещения

Первая очередь парка площадью 14 400 кв. м была введена в эксплуатацию в феврале 2024 года и полностью функционирует.

Андрей Бринзило, СEO направления индустриальных парков Dragon Capital, отмечает: "Спрос на качественные складские и производственные помещения в Украине растет, несмотря на боевые действия, в частности, со стороны компаний, которые релоцируют бизнес. Запуск второй очереди М10 позволит предложить рынку новые возможности для развития".

Проект реализуется совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Ukraine Investment Fund (Norfund), владеющими 35% и 30% проекта соответственно. Безопасность инвестиций поддерживает Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA), которое в 2023 году предоставило гарантию риска военных действий сроком на 10 лет.

Относительно планов компании Андрей Бринзило добавляет: "Помимо этого уже действующего проекта мы работаем над возобновлением реализации двух других проектов индустриальных парков в Киевской области, о чем отдельно объявим в ближайшее время".

Управление объектом осуществляет Dragon Capital Property Management. На сегодняшний день в портфеле управляющей компании находится 25 объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 570 000 кв. м.

О Dragon Capital

Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, работающих в сфере инвестиций и финансовых услуг. Была основана в 2000 году по инициативе Томаша Фиалы. Компания имеет опыт прямых инвестиций в ведущие украинские компании, а также знаковые проекты жилой и коммерческой недвижимости.

В настоящее время Dragon Capital имеет два проекта индустриальных парков в своем портфеле: M10 Lviv Industrial Park во Львове общей площадью 140 000 кв. м и E40 Industrial Park под Киевом площадью 200 000 кв. м.

