Примусова евакуація. Ще з 7 населених пунктів на Донеччині вивезуть дітей

У Донецькій області у семи населених пунктах, де безпекова ситуація залишається критичною, оголосили примусову евакуацію дітей. Всього планують вивести 239 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Так, 1 червня під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Члени штабу одностайно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації.

Примусова евакуація дітей буде проведена в місті Залізне, селищах Нью-Йорк і Північне, селах Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське.

"Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою", - йдеться у повідомленні.

З питань евакуації з Донецької області можна звертатися до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж писати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, уряд у березні ухвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Зокрема, у Бахмуті Донецької області на той момент знаходилися близько 5 тисяч осіб, серед них – 37 дітей. Деякі батьки відмовлялися залишати місто, проте правоохоронцям вдається поступово вивозити дітей у безпечніші місця.