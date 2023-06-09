Оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 97 ударов враг нанес по 21 населенному пункту.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он отметил, что враг совершил 97 обстрелов 21 населенного пункта на линии огня.

По словам Малашко, оккупанты нанесли авиационные удары по Гуляйполю и Полтавке.

Кроме того, захватчики трижды атаковали с БПЛА Чаривне, нанесли 8 ударов с РСЗО по Ольговскому, Белогорью, Темировке, Новогригоровке, Красному, 84 артудары по Новояковловке, Гуляйполю, Железнодорожному, Каменскому, Степному, Новониколаеву.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

За сутки добавилось еще 24 разрушенных объекта жилого фонда.

Накануне враг 148 раз обстрелял прифронтовые населенные пункты Запорожской области. В результате обстрелов были повреждены 32 гражданских объекта. Также в Каменском травмы получил 68-летний мужчина.