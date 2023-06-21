В Одессе увеличилось число жертв российской ракетной атаки 14 июня

Количество жертв российской ракетной атаки 14 июня по продовольственным складам сети супермаркетов "Таврия В" увеличилось до четырех. Как сообщили в мэрии Одессы, в больнице скончался еще один человек.

Также отмечается, что 21 июня "при поддержке международных партнеров" были отправлены на операцию в Австрию двое мужчин, пострадавших в результате этой ракетной атаки.

Напомним, что все трое погибших в результате ракетного удара по Одессе в ночь на 14 июня, о которых было известно до этого, оказались сотрудниками склада "Таврии В". В компании тогда сообщили, что еще четверо находятся в критическом состоянии в больнице.

Кроме того, тогда российская ракета попала в высотную новостройку вблизи областной администрации, где расположен бизнес-центр "Шевченковский". Сообщалось о шести пострадавших.

Тогда выбило окна во многих зданиях вокруг, в частности, пострадали Одесский национальный политехнический университет и расположенный под БЦ ресторан быстрого питания McDonald's. Как сообщал 20 июня мэр города Геннадий Труханов, в общей сложности пострадали 222 квартиры в 21 жилом доме.