Из-за ракетной атаки в Одессе погибли работники склада "Таврии В": в компании рассказали подробности (ФОТО)

Все трое погибших в результате ракетного удара по Одессе в ночь на 14 июня оказались сотрудниками продовольственного состава сети супермаркетов "Таврия В", говорится в сообщении компании.

"Удар был мгновенный, а взрыв ужасной силы. Погибли три наших сотрудника, четверо в критическом состоянии в больнице. Им оказывается вся необходимая помощь. Основной вражеский удар пришелся на отдел детских товаров, где хранились подгузники, детское питание, женская гигиена", - сказано в нем.

Отмечается, что после взрыва начался пожар, который работники, в основном женщины, несмотря на полученные ранения и контузию, начали тушить самостоятельно, помогая друг другу и ища пропавших.

"Благодарим каждого, кто пишет, звонит и предлагает помощь. Спасибо всем городским спасательным службам за оперативные действия и помощь. Благодаря слаженной и решительной работе нашей команды, своевременно прибывшим бригадам ГСЧС, полиции и скорой помощи пожар был локализован в кратчайшие сроки", - говорят в "Таврии В".

В ближайшие дни там намерены продолжить обучение сотрудников, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Указано, что такие навыки уже помогли в ходе атаке в среду.

Фото: Facebook/tavriav Фото: Facebook/tavriav Фото: Facebook/tavriav Фото: Facebook/tavriav Фото: Facebook/tavriav Фото: Facebook/tavriav Фото: Facebook/tavriav Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

"Дефицита товаров не будет, наша команда делает все, чтобы устранить последствия вражеской атаки, обеспечить бесперебойные поставки продуктов питания на все наши объекты. Размер материального ущерба еще будет устанавливаться. Но самые тяжелые потери не подлежат оценке и осознанию: человеческую жизнь невозможно вернуть. Искренние соболезнования всем потерявшим близких", - говорится в сообщении.

Отметим, что всего, по данным Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, в результате удара по складу торговой сети, помимо трех погибших, пострадали еще семь человек.

Напомним, что в результате ночной ракетной атаки 14 июня пострадал бизнес-центр на проспекте Шевченко, примыкающий к нему жилой комплекс и соседний ресторан быстрого питания McDonald's. Также выбило окна в зданиях расположенного напротив Одесского национального политехнического университета. Пострадали шесть человек.