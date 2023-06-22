Россияне за день обстреляли девять приграничных общин Сумщины: зафиксировано полторы сотни взрывов

В течение дня 22 июня россияне совершили 21 обстрел приграничья Сумской области, зафиксировано 147 взрывов. Об этом сообщают по состоянию на 21:00 в Сумской областной военной администрации.

В частности, в Краснопольской общине зафиксирован минометный обстрел (16 взрывов), а Хотинскую общину россияне обстреляли из артиллерии (49 взрывов). Повреждены четыре жилых дома в селе Писаревка.

В Юнаковской общине был обстрел из артиллерии (5 взрывов) и минометов (4 взрыва), в Ворожбянской - обстрел из артиллерии (9 взрывов). В результате последнего повреждены пять частных домов и линия электроснабжения.

В Шалыгинской общине вражеский БПЛА сбросил гранату, а также ударил из артиллерии (22 взрыва). При обстреле осколочное ранение в предплечье получила местная жительница. Повреждена водонапорная башня и жилой дом (прямое попадание). Впрочем, фотосвидетельств последствий в ОВА традиционно не приводят.

По Белопольской общине враг бил из минометов (10 взрывов) и гранатомета (4 взрыва), в Миропольской и Эсманьской - зафиксированы минометные обстрелы (17 и 3 взрыва соответственно). В свою очередь, на территории Новослободской общины россияне сбросили три мины.

Напомним, что в минувший день активность российских обстрелов в регионе была меньшей: до 21:00 враг совершил 18 обстрелов по территории шести общин, было зафиксировано 118 взрывов.