В Украине запустят производство машин для разминирования

Хорватский ДОК-ИНГ и датский Hydrema договорились с украинскими производителями о локализации производства машин для разминирования в Украине.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Во время конференции Ukraine Recovery Conference 2023 в Лондоне генеральный директор украинской компании "Пожмашина" Олег Аверьянов и генеральный директор датской компании Hydrema Ян Вернер Йенсен подписали Меморандум о понимании.

Компания договорилась, что "Пожмашина" подготовит свои мощности для производства машин для разминирования компании Hydrema. Изготовят HYDREMA910, которая давно стоит на вооружении стран НАТО.

"(Техника - Delo.ua) зарекомендовала себя как нельзя лучше в самых горячих точках мира, в частности в Афганистане", — отмечают в "Пожмашине".

Предприятие А3ТЕХ-УКРАИНА договорилось о производстве оборудования по технологиям хорватской ДОК-ИНГ.

Cвоим вторжением РФ повлекла за собой создание в Украине крупнейшего минного поля в мире. Площадь заминирования составляет 250 тысяч квадратных километров. При этом в стране непрерывно проводят работы по разминированию.