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Россияне минируют частные участки местных жителей на оккупированных территориях - Генштаб

Россияне минируют частные участки местных жителей на оккупированных территориях - Генштаб
Фото: ГСЧС

Российские войска минируют частные участки жителей оккупированной части Запорожской области, которые отказываются получать российские паспорта.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, инженерные подразделения российских оккупационных войск проводят минирование частных земельных участков жителей села Покровское, которые отказываются от паспортов РФ или выехали на подконтрольную Украине территорию.

"В то же время земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборантов не подлежат минированию", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в Центре национального сопротивления сообщали, что местное население на временно оккупированных территориях Украины продолжает сопротивляться против принудительной паспортизации. Поэтому россияне усиливают репрессии из-за отказа от российского паспорта.

Автор:
Нина Комащенко