На Харьковщине за прошедшие сутки россияне били по жилым домам, предприятиям и пожарной части

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг нанес ракетный удар по городу Харькову и продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате ракетного удара по Индустриальному району Харькова повреждены здания гражданского предприятия, ранения получили женщина 63 лет и 56-летний мужчина. Они получили медицинскую помощь на месте и не нуждались в госпитализации.

Также в течение дня российские оккупанты массированно обстреливали Волчанск Чугуевского района. В городе поврежден магазин "Радуга", помещения пожарной части, жилые дома, произошли пожары. В результате обстрелов 3 человека получили ранения.

Кроме того, в селе Граково Чугуевского района на противотанковой мини подорвался трактор. 61-летний тракторист получил ранения и был госпитализирован.

Также в Харьковской области идет гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали 8,7 га территории и обезвредили 152 взрывоопасных предмета.

"На линии столкновения самая горячая ситуация на Купянском направлении. Враг не прекращает попыток вести наступательные действия в районе Масютовки, но каждый раз терпит неудачу и потери", - сообщил Синегубов.

Заметим, накануне враг продолжал обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Россияне массированно обстреливали Волчанск Чугуевского района. В городе повреждены частные жилые дома, предприятия гражданской промышленности, библиотека, торговые павильоны рынка. Произошли пожары. Погиб мужчина 60 лет и получила ранение и была госпитализирована женщина.