В результате вражеских обстрелов Херсонщины 16 человек получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 1 июня 81 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 16 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты 81 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсона. Выпустили 381 снаряд из артиллерии, РСЗО, минометов, беспилотников и авиации.

Херсон враг атаковал 9 раз, выпустив по городу 38 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и объекты социальной и критической инфраструктуры Херсонского и Бериславского районов", – уточнил Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии 16 человек получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 94 человека.

Заметим, российские оккупационные войска 1 июня нанесели авиационный удара по городу Берислав на Херсонщине.

Кроме того, вражеская авиация "кошмарила" и Казацкое Новокаховское общество, - по мирному поселку ударили тремя управляемыми авиабомбами.

В течение суток 31 мая оккупанты 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 5 - получили ранения.