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В Черниговской области полицейский подорвался на мине вместе с семьей: выжили лишь дети (ФОТО)
Два человека погибли в результате подрыва автомобиля 28 августа на территории одной из общин Черниговского района. Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, люди поехали отдыхать на озеро, пренебрегая предупредительными знаками "Мины", установленными вдоль дорог.
Как отмечают в Главном управлении полиции в Черниговской области, сообщение о подрыве легкового гражданского поступило в понедельник около 19 часов.
Предварительно установлено, что на лесной дороге автомобиль подорвался на мине. В результате взрыва машина загорелась. Погибли мужчина и женщина, а два малолетних ребенка были госпитализированы в больницу.
На месте происшествия работала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники областного управления полиции и спасатели ГСЧС. Известно, что управлял автомобилем сотрудник Черниговского облуправления департамента патрульной полиции Нацполиции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об открытии уголовного производства речь не идет, областная прокуратура о происшествии, соответственно, не сообщает.
Напомним также, что в октябре прошлого года в селе Киенка Черниговского района сразу четыре человека погибли, поаехав за грибами на автомобиле в заминированный лес.