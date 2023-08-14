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На Харьковщине на противопехотной мине подорвался мужчина
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые общины Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, под вражеским огнем были Окип, Огирево, Бударки, Волчанск, Каменка, Петропавловка, Песчаное, Берестово и Кисловка и другие населенные пункты.
Так, в селе Кучеривка Купянского района в результате вражеских обстрелов получил ранение 51-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также в селе Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов получила ранения и была госпитализирована 68-летняя женщина.
Кроме того, в селе Лукьянцы Харьковского района повреждено образовательное учреждение и 2-этажный жилой дом.
Как сообщил Синегубов, в селе Русская Лозовая Харьковского района на территории садового общества на противопехотной мини типа "Лепесток" подорвался 73-летний мужчина. Он госпитализирован с множественными ранениями.
"На Купянском направлении продолжаются бои. Наши защитники удерживают свои позиции и уничтожают живую силу и технику россиян. Продвижения у врага нет", - подчеркнул глава Харьковской ОВА.
Напомним, утром 12 августа враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района. Поврежден жилой дом. В результате российских обстрелов погибла 73-летняя женщина.