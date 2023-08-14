В результате вражеских обстрелов Херсонщины 7 погибших и 13 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 13 августа 83 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии семь человек погибли, из них - двое детей.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 399 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ВКК и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территории и постройки гаражного кооператива, здание медицинской лаборатории, складские помещения в Херсоне, здание магазина в Херсонском районе, территорию и здание медицинского учреждения в Бериславе", - уточнил Прокудин.

Как сообщил глава области, из-за российской агрессии семь человек погибли, из них - двое детей.13 человек получили ранения.

Кроме того, из-за ночных российских обстрелов Херсона пострадали мирные люди.

"Около 2:00 армия РФ еще раз ударила по жилым кварталам города. Двое мужчин, 48 и 44 года, получили тяжелые ранения, у 85-летней женщины - травмы средней степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали в больницы", - добавил Прокудин.

Напомним, что ранее в воскресенье в результате российского обстрела в селе Широкая Балка Станиславской общины погибли супруги вместе с двумя детьми. Пятым погибшим оказался 67-летний мужчина. Кроме того, еще два человека погибли из-за обстрела в Станиславе.

Еще 13 человек в разных населенных пунктах, прилегающих к Днепру, были ранены (по три - в Херсоне и Бериславе, по два - в Станиславе и поселке Камышаны, по одному - в селах Огромное, Золотая Балка и Новокаиры).

14 августа в Херсонской области объявили день траура по убитым.