На Черниговщине два человека взорвались на минах

Во вторник, 23 мая, в Черниговской области возле села Хреновка Сновской общины два человека взорвались на неизвестном взрывном устройстве, один пострадавший погиб.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

По его информации, трагедия произошла из-за неосторожности и пренебрежения правилами минной безопасности.

На деоккупированных территориях местные жители регулярно попадают на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования треть от общей площади Украины.

За последний месяц в Украине на российских минах взорвались 724 человека, из которых 226 погибли.

В настоящее время Украина – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии. По состоянию на сегодняшний день примерно 174 тыс кв км включительно с морскими акваториями считаются загрязненными взрывоопасными предметами, а это 30% территории Украины, из которых около 470 тысяч гектаров сельхозугодий.