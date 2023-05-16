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В Харьковской области обезвредили рекордное количество вражеских мин - ОВА
При восстановлении линий электроснабжения в Харьковской области пиротехники успешно обезвредили рекордное количество вражеских взрывоопасных предметов, а именно мин.
Об этом 16 мая сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Выяснилось, что линия электропередачи между селами Граково и Мосьпаново Чугуевского района была практически уничтожена. Энергетики вместе с пиротехниками приступили к ее восстановлению.
При обследовании территории было найдено сразу 250 противотанковых мин на участке длиной всего 300 м.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Это рекордное количество взрывоопасных предметов на одном участке за все время разминирования территорий под ЛЭП", - отметил Синегубов.
Он добавил, что специалисты Харьковоблэнерго завершают работы на линии электропередачи, подающей питание в село Мосьпаново. В ОВА уверяют, что уже в ближайшее время электроснабжение жителей этого села будет полностью восстановлено.
Напомним, недавно вблизи села Токаровка Харьковской области на вражеской мине подорвались пять работников энергетического предприятия. До этого в регионе на мине подорвались гражданские.