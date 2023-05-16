В Харьковской области обезвредили рекордное количество вражеских мин - ОВА

При восстановлении линий электроснабжения в Харьковской области пиротехники успешно обезвредили рекордное количество вражеских взрывоопасных предметов, а именно мин.

Об этом 16 мая сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Выяснилось, что линия электропередачи между селами Граково и Мосьпаново Чугуевского района была практически уничтожена. Энергетики вместе с пиротехниками приступили к ее восстановлению.

При обследовании территории было найдено сразу 250 противотанковых мин на участке длиной всего 300 м.

"Это рекордное количество взрывоопасных предметов на одном участке за все время разминирования территорий под ЛЭП", - отметил Синегубов.

Он добавил, что специалисты Харьковоблэнерго завершают работы на линии электропередачи, подающей питание в село Мосьпаново. В ОВА уверяют, что уже в ближайшее время электроснабжение жителей этого села будет полностью восстановлено.

Напомним, недавно вблизи села Токаровка Харьковской области на вражеской мине подорвались пять работников энергетического предприятия. До этого в регионе на мине подорвались гражданские.