В Харківській області знешкодили рекордну кількість ворожих мін — ОВА

Під час відновлення ліній електропостачання в Харківській області піротехніки успішно знешкодили рекордну кількість ворожих вибухонебезпечних предметів, а саме мін.

Про це 16 травня повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

З'ясувалося, що лінія електропередачі між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району була практично знищення. Енергетики разом з піротехніками розпочали її відновлення.

Під час обстеження території було знайдено одразу 250 протитанкових мін на ділянці довжиною всього 300 м.

"Це рекордна кількість вибухонебезпечних предметів на одній ділянці за весь час розмінування територій під ЛЕП", —зауважив Синєгубов.

Він додав, що наразі фахівці Харківобленерго завершують роботи на лінії електропередачі, що подає живлення до села Мосьпанове. В ОВА запевняють, що уже найближчим часом електропостачання для мешканців цього села буде повністю відновлене.

Нагадаємо, незодавно поблизу села Токарівка Харківської області на ворожій міні підірвались п’ятеро працівників енергетичного підприємства. До цього в регіоні на міні підірвалися цивільні.