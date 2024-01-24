Українські розробники створили окопний РЕБ, який глушить російські FPV-дрони

Українські винахідники кластеру Brave 1 розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, система AD Counter FPV генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850–940 МГц, і FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і стає некерованим.

Радіус роботи системи - від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона становить 3 000 м.

Система швидко починає працювати після увімкнення, їй для цього потрібно не більше 0,5 секунди.

"Обладнання вже активно використовують українські військові. Вони називають AD Counter FPV одним з найякісніших портативних РЕБ. Одна з переваг системи — вона легка, без акумулятора важить 3 кг, а ще в неї є тринога, тому її зручно встановлювати на машини", - зауважив Федоров.

За його словами, за запитом військових розробники створили ще одну модифікацію AD Counter FPV — у формі рюкзака.

"Її також активно використовують військові, вона зарекомендувала себе як незамінна річ", - підкреслив Федоров.

Він додав, що технології та інновації допомагають ефективніше нищити ворога і закликав розробників долучатися до кластеру Brave1.

Нагадаємо, українські розробники створили унікальну мобільну систему радіоелектронної розвідки РЕБ ЕТЕР, яка допоможе перевіряти сигнали ворожого РЕБу перед запуском дронів.

Також нещодавно компанія Ukrainian Technical Equipment на базі кластеру для розвитку військових технологій Brave1 розробила рухому вогневу точку UTE MT-1 якою можна керувати дистанційно і на яку встановлюється крупнокаліберний кулемет.