Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine: «”Моршинська” буде драйвити галузеву конкуренцію»

Компанія IDS Ukraine, відома передовсім брендом «Моршинська», останнім часом відзначилась у двох яскравих партнерствах: підтримала українську співачку Jerry Heil, яка представлятиме Україну на Євробаченні, а також стала спонсором трансляції континентального футбольного турніру Євро-2024. В компанії кажуть, що поки їм вдається долати виклики війни й арешту корпоративних прав і забезпечувати ефективну операційну діяльність. Більше того — навіть без залучення зовнішнього фінансування компанія запускає нові продукти, започатковує нові гуманітарні ініціативи і нарощує сплату податків, підтримуючи обороноздатність України та локальні громади міст Миргорода та Моршина, де працюють виробництва IDS Ukraine. Про те, чим зараз живе український виробник № 1 мінеральної та питної бутильованої води і напоїв, розпитуємо у генерального директора компанії Марка Ткачука.

— Останні новини, мабуть, гарний сигнал для оптимістичного оцінювання стану компанії та її динаміки?

Нормальна діяльність компанії під управлінням наявного складу менеджменту дозволяє нам розширювати спектр програм гуманітарної підтримки для українців, а також просувати бренд «Україна» на міжнародній арені. Останній цілі слугує вже оголошена співпраця з амбасадоркою бренда «Моршинська» Jerry Heil, а також підтримка з нашого боку трансляції в Україні континентального футбольного турніру Євро-2024. У гуманітарній сфері ми надали черговий пакет допомоги майже на 1,5 млн грн львівському центру реабілітації поранених військових Next Step, з яким компанія підтримує партнерські відносини для відновлення здоров’я наших воїнів ще з 2018 року.

Крім цього, ми запустили великий благодійний проєкт «Спільна спрага», суть якого – заохотити людей до руху та здорового способу життя, ходити щонайменше 8000 кроків, тим самим допомагати іншим, адже ми конвертуємо їхні кроки у воду для благодійності. Її спрямовуватимуть через мережу партнерських благодійних фондів і волонтерських організацій, котрих у нас понад дві сотні, до шпиталів, на звільнені території та, звісно, для допомоги тим українцям і громадам, які мають проблеми з доступом до питної води.

— Компанія зберігає фокус на своїй соціальній місії?

Так, саме стала операційна діяльність і досвід представників топменеджменту компанії, що присвятили її зростанню та лідерству майже по два десятиліття свого життя, дозволяють нам ефективно виконувати свою місію соціального бізнесу. Наше зростання з точки зору розширення продуктової лінійки та масштабів бізнесу дозволяє надати ще більше підтримки бюджету країни, громадам Миргорода та Моршина, де IDS Ukraine є однією із опор соціально-економічної стабільності, одним із найбільших роботодавців і донорів бюджетів локальних громад.

Компанія показує дуже гарну динаміку зі сплати податків і зборів: лише за перший квартал ми поповнили державний і місцеві бюджети на 172,48 млн грн — це перевищує наш власний показник за І квартал 2023 року на 53,18 млн грн. Попри всі обставини IDS Ukraine залишається флагманом галузі зі сплати податків та одним з її найбільших роботодавців.

Лише за перший квартал IDS Ukraine поповнила державний і місцеві бюджети на 172,48 млн грн

— IDS Ukraine здійснює нові інвестиції?

Так, хоча внаслідок арешту корпоративних прав ми обмежені в залученні кредитних коштів чи інвестиційного капіталу. Проте компанія генерує власний фінансовий ресурс, який дозволяє вкладати кошти в розвиток за різними напрямками. Велика війна змінила наші інвестиційні пріоритети. Головні напрямки сьогодні — гуманітарні та соціальні інвестиції. Висока ефективність роботи компанії та її фінансова спроможність дозволяють нам підтримувати статус одного із найбільших донорів гуманітарної допомоги в Україні, спрямовувати вільні кошти на підтримку військових, рятувальників, лікарів і цивільних.

Пакет таких гуманітарних інвестицій з початку війни перевищив 330 млн грн і щомісячно збільшується. При цьому ми зберігаємо фокус на розвитку компанії, зміцненні її ринкових позицій та галузевого лідерства. Попри арешт корпоративних прав, війну та пов’язані з нею ризики інвестуємо у створення та розвиток нових продуктів, освоюючи принципово нові для себе ніші енергетиків і соковмісних напоїв. У 2022 році вже після початку війни ми запустили нову асептичну лінію, в яку було інвестовано 438 млн грн — це помітна частка інвестицій загальним розміром 2,3 млрд грн за останні 6 років.

Нещодавно ми в IDS Ukraine затіяли маленьку IT-революцію, яка має стати цифровим драйвером зростання компанії та зміцнення її ринкових позицій. Інтеграція ІТ-інновацій на основі продуктів Microsoft — це цифрова трансформація, переосмислення й оптимізація всіх процесів — від виробництва та дистрибуції з логістикою до продажів і взаємодії з клієнтами та партнерами. «Цифра» буде супроводжувати всі процеси – від джерела видобутку води в Миргороді чи Моршині до контакту зі споживачем і поліпшення клієнтського досвіду. Ця наша маленька IT-революція ще більше підвищить управлінську ефективність, динаміку та масштаби операцій. Зрештою, ІТ-трансформації будуть драйвити галузеву конкуренцію, аби українці мали якісні, інноваційні та трендові продукти.

— Ви декілька разів згадали про Моршинський і Миргородський заводи компанії. Але зараз ситуація така, що виробництво у Миргороді може бути буквально відірване від компанії, адже управителя обирають для заарештованих корпоративних прав IDS Ukraine і Моршинського заводу мінеральних вод «Оскар». Яке майбутнє чекає на завод у Миргороді?

Всі підприємства IDS Ukraine нерозривно пов’язані та взаємозалежні одне від одного, така бізнес-модель успішно функціонує вже понад 20 років. Тому штучне розірвання компанії знизить її вартість, а перед заводом у Миргороді, який розглядається окремо від IDS Ukraine, взагалі постає перспектива зупинення виробництва та закриття. Це буде соціально-економічна катастрофа для громади Миргорода, де завод є великим донором бюджету й одним із ключових роботодавців. Таке саме запитання нам ставлять очільники громад і місцеві мешканці в локаціях присутності — ми розуміємо занепокоєння міст, життя яких залежить від нормальної роботи заводів.

Як відомо, наша компанія багато років працює за міжнародними стандартами організаційної ефективності. IDS Ukraine складається з виробничих майданчиків у Моршині та Миргороді та керуючої компанії «ІДС» з функціями розвитку брендів і маркетингу, закупівель і координації роботи інших компаній і підрозділів, які спільно забезпечують єдиний бізнес-результат. Керуюча компанія повністю виконує функції дистрибуції та логістики, що включає взаємодію з понад 60 тисячами продавців різного масштабу, у власності компанії перебуває торговельне обладнання, а саме 44 000 холодильників, управління вантажним автопарком. І це нормальна, загальноприйнята у всьому світі, організація бізнесу, де кожний підрозділ виконує власні функції і вони не дублюються — саме це забезпечує не лише бізнес-ефективність, але й цінову конкурентність.

Попри арешт корпоративних прав, війну та пов’язані з нею ризики IDS Ukraine інвестує у створення та розвиток нових продуктів, освоюючи принципово нові для себе ніші енергетиків і соковмісних напоїв

— Хіба Миргородський завод мінеральних вод не може створити аналогічну власну інфраструктуру і далі самостійно працювати на ринку?

В теорії – можливо, так. Однак на практиці це потребуватиме шалених інвестицій – орієнтовно до $50 млн. Це астрономічний показник, який у 23 рази перевищує річний прибуток Миргородського заводу мінеральних вод. Тобто повернутись до своєї економічної ефективності поза IDS Ukraine завод у Миргороді самотужки зможе щонайменше через десятки років. Фактично функціонування Миргородського заводу мінеральних вод без зв’язку з IDS Ukraine можна порівняти з виходом на ринок нового учасника: йому доведеться інвестувати в розбудову системи продажів, маркетинг і розвиток брендів, логістику, інвестувати у придбання холодильного та торговельного обладнання.

Відділення Миргородського заводу мінеральних вод позначиться на державі та місцевій громаді: у нинішній організаційній моделі завод згенерував за 2023 рік 94,2 млн грн податків, значна частина яких залишилась громаді Миргорода. Без зв’язку з IDS Ukraine, що історично вибудуваний між заводом і компанією, про такі кошти бюджетам годі й мріяти. У разі штучного відривання Миргородського заводу мінеральних вод від IDS Ukraine постає ризик його деградації, зупинки та закриття.

— Здається, ані це, ані подолання інших викликів не здатне зупинити розвиток компанії?

Як бачите, компанія у чудовій економічній формі: навіть незважаючи на обмежений доступ до кредитних чи інвестиційних ресурсів через арешт корпоративних прав, ми маємо власні ресурси для розвитку. Попри всі процеси, які спостерігаємо довкола компанії, ми віримо у перемогу законності, здорового глузду і в те, що гору, зрештою, візьмуть інтереси України. Адже інтереси менеджменту IDS Ukraine та України повністю співпадають: щоб зростала вартість і цінність української компанії № 1 на ринку води та напоїв, щоб вона нарощувала сплату податків і гуманітарну та благодійну допомогу, підтримувала громади та людей як один із найбільших роботодавців країни.

Ми не опускаємо рук і робимо все від нас залежне. Розвиток компанії знаходить відображення в розширенні продуктової лінійки, отже, зміцненні ринкових позицій. Після заходу у принципово нові для себе ніші енергетиків («Воля») та соковмісних напоїв («Лимонада») до нового літнього сезону 2024 року ми запропонували ринку та споживачам нові продукти. Це поповнення лінійки «Лимонада» смаком «Мохіто», а також розвиток лінійки вод бренда «Моршинська» з додаванням соків — негазована вода зі смаками апельсина, лимона та яблука. Головна спільна риса всіх наших продуктів — це поєднання природного з природним, джерельної моршинської води та натуральних соків. І плюс головні «таємні» інгредієнти — наша щира любов до України, до своєї справи та трохи постійних інновацій!