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Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine: «”Моршинська” буде драйвити галузеву конкуренцію»

Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine: «”Моршинська” буде драйвити галузеву конкуренцію»

 Компанія IDS Ukraine, відома передовсім брендом «Моршинська», останнім часом відзначилась у двох яскравих партнерствах: підтримала українську співачку Jerry Heil, яка представлятиме Україну на Євробаченні, а також стала спонсором трансляції континентального футбольного турніру Євро-2024. В компанії кажуть, що поки їм вдається долати виклики війни й арешту корпоративних прав і забезпечувати ефективну операційну діяльність. Більше того — навіть без залучення зовнішнього фінансування компанія запускає нові продукти, започатковує нові гуманітарні ініціативи і нарощує сплату податків, підтримуючи обороноздатність України та локальні громади міст Миргорода та Моршина, де працюють виробництва IDS Ukraine. Про те, чим зараз живе український виробник № 1 мінеральної та питної бутильованої води і напоїв, розпитуємо у генерального директора компанії Марка Ткачука.

Останні новини, мабуть, гарний сигнал для оптимістичного оцінювання стану компанії та її динаміки?

Нормальна діяльність компанії під управлінням наявного складу менеджменту дозволяє нам розширювати спектр програм гуманітарної підтримки для українців, а також просувати бренд «Україна» на міжнародній арені. Останній цілі слугує вже оголошена співпраця з амбасадоркою бренда «Моршинська» Jerry Heil, а також підтримка з нашого боку трансляції в Україні континентального футбольного турніру Євро-2024. У гуманітарній сфері ми надали черговий пакет допомоги майже на 1,5 млн грн львівському центру реабілітації поранених військових Next Step, з яким компанія підтримує партнерські відносини для відновлення здоров’я наших воїнів ще з 2018 року.

Крім цього, ми запустили великий благодійний проєкт «Спільна спрага», суть якого – заохотити людей до руху та здорового способу життя, ходити щонайменше 8000 кроків, тим самим допомагати іншим, адже ми конвертуємо їхні кроки у воду для благодійності. Її спрямовуватимуть через мережу партнерських благодійних фондів і волонтерських організацій, котрих у нас понад дві сотні, до шпиталів, на звільнені території та, звісно, для допомоги тим українцям і громадам, які мають проблеми з доступом до питної води.

Компанія зберігає фокус на своїй соціальній місії?

Так, саме стала операційна діяльність і досвід представників топменеджменту компанії, що присвятили її зростанню та лідерству майже по два десятиліття свого життя, дозволяють нам ефективно виконувати свою місію соціального бізнесу. Наше зростання з точки зору розширення продуктової лінійки та масштабів бізнесу дозволяє надати ще більше підтримки бюджету країни, громадам Миргорода та Моршина, де IDS Ukraine є однією із опор соціально-економічної стабільності, одним із найбільших роботодавців і донорів бюджетів локальних громад.

Компанія показує дуже гарну динаміку зі сплати податків і зборів: лише за перший квартал ми поповнили державний і місцеві бюджети на 172,48 млн грн — це перевищує наш власний показник за І квартал 2023 року на 53,18 млн грн. Попри всі обставини IDS Ukraine залишається флагманом галузі зі сплати податків та одним з її найбільших роботодавців.

Фото 2 — Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine: «”Моршинська” буде драйвити галузеву конкуренцію»
Лише за перший квартал IDS Ukraine поповнила державний і місцеві бюджети на 172,48 млн грн

IDS Ukraine здійснює нові інвестиції?

Так, хоча внаслідок арешту корпоративних прав ми обмежені в залученні кредитних коштів чи інвестиційного капіталу. Проте компанія генерує власний фінансовий ресурс, який дозволяє вкладати кошти в розвиток за різними напрямками. Велика війна змінила наші інвестиційні пріоритети. Головні напрямки сьогодні — гуманітарні та соціальні інвестиції. Висока ефективність роботи компанії та її фінансова спроможність дозволяють нам підтримувати статус одного із найбільших донорів гуманітарної допомоги в Україні, спрямовувати вільні кошти на підтримку військових, рятувальників, лікарів і цивільних.

Пакет таких гуманітарних інвестицій з початку війни перевищив 330 млн грн і щомісячно збільшується. При цьому ми зберігаємо фокус на розвитку компанії, зміцненні її ринкових позицій та галузевого лідерства. Попри арешт корпоративних прав, війну та пов’язані з нею ризики інвестуємо у створення та розвиток нових продуктів, освоюючи принципово нові для себе ніші енергетиків і соковмісних напоїв. У 2022 році вже після початку війни ми запустили нову асептичну лінію, в яку було інвестовано 438 млн грн — це помітна частка інвестицій загальним розміром 2,3 млрд грн за останні 6 років.

Нещодавно ми в IDS Ukraine затіяли маленьку IT-революцію, яка має стати цифровим драйвером зростання компанії та зміцнення її ринкових позицій. Інтеграція ІТ-інновацій на основі продуктів Microsoft — це цифрова трансформація, переосмислення й оптимізація всіх процесів — від виробництва та дистрибуції з логістикою до продажів і взаємодії з клієнтами та партнерами. «Цифра» буде супроводжувати всі процеси – від джерела видобутку води в Миргороді чи Моршині до контакту зі споживачем і поліпшення клієнтського досвіду. Ця наша маленька IT-революція ще більше підвищить управлінську ефективність, динаміку та масштаби операцій. Зрештою, ІТ-трансформації будуть драйвити галузеву конкуренцію, аби українці мали якісні, інноваційні та трендові продукти.

Ви декілька разів згадали про Моршинський і Миргородський заводи компанії. Але зараз ситуація така, що виробництво у Миргороді може бути буквально відірване від компанії, адже управителя обирають для заарештованих корпоративних прав IDS Ukraine і Моршинського заводу мінеральних вод «Оскар». Яке майбутнє чекає на завод у Миргороді?

Всі підприємства IDS Ukraine нерозривно пов’язані та взаємозалежні одне від одного, така бізнес-модель успішно функціонує вже понад 20 років. Тому штучне розірвання компанії знизить її вартість, а перед заводом у Миргороді, який розглядається окремо від IDS Ukraine, взагалі постає перспектива зупинення виробництва та закриття. Це буде соціально-економічна катастрофа для громади Миргорода, де завод є великим донором бюджету й одним із ключових роботодавців. Таке саме запитання нам ставлять очільники громад і місцеві мешканці в локаціях присутності — ми розуміємо занепокоєння міст, життя яких залежить від нормальної роботи заводів.

Як відомо, наша компанія багато років працює за міжнародними стандартами організаційної ефективності. IDS Ukraine складається з виробничих майданчиків у Моршині та Миргороді та керуючої компанії «ІДС» з функціями розвитку брендів і маркетингу, закупівель і координації роботи інших компаній і підрозділів, які спільно забезпечують єдиний бізнес-результат. Керуюча компанія повністю виконує функції дистрибуції та логістики, що включає взаємодію з понад 60 тисячами продавців різного масштабу, у власності компанії перебуває торговельне обладнання, а саме 44 000 холодильників, управління вантажним автопарком. І це нормальна, загальноприйнята у всьому світі, організація бізнесу, де кожний підрозділ виконує власні функції і вони не дублюються — саме це забезпечує не лише бізнес-ефективність, але й цінову конкурентність.

Фото 3 — Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine: «”Моршинська” буде драйвити галузеву конкуренцію»
Попри арешт корпоративних прав, війну та пов’язані з нею ризики  IDS Ukraine інвестує у створення та розвиток нових продуктів, освоюючи принципово нові для себе ніші енергетиків і соковмісних напоїв

Хіба Миргородський завод мінеральних вод не може створити аналогічну власну інфраструктуру і далі самостійно працювати на ринку?

В теорії – можливо, так. Однак на практиці це потребуватиме шалених інвестицій – орієнтовно до $50 млн. Це астрономічний показник, який у 23 рази перевищує річний прибуток Миргородського заводу мінеральних вод. Тобто повернутись до своєї економічної ефективності поза IDS Ukraine завод у Миргороді самотужки зможе щонайменше через десятки років. Фактично функціонування Миргородського заводу мінеральних вод без зв’язку з IDS Ukraine можна порівняти з виходом на ринок нового учасника: йому доведеться інвестувати в розбудову системи продажів, маркетинг і розвиток брендів, логістику, інвестувати у придбання холодильного та торговельного обладнання.

Відділення Миргородського заводу мінеральних вод позначиться на державі та місцевій громаді: у нинішній організаційній моделі завод згенерував за 2023 рік 94,2 млн грн податків, значна частина яких залишилась громаді Миргорода. Без зв’язку з IDS Ukraine, що історично вибудуваний між заводом і компанією, про такі кошти бюджетам годі й мріяти. У разі штучного відривання Миргородського заводу мінеральних вод від IDS Ukraine постає ризик його деградації, зупинки та закриття.

Здається, ані це, ані подолання інших викликів не здатне зупинити розвиток компанії?

Як бачите, компанія у чудовій економічній формі: навіть незважаючи на обмежений доступ до кредитних чи інвестиційних ресурсів через арешт корпоративних прав, ми маємо власні ресурси для розвитку. Попри всі процеси, які спостерігаємо довкола компанії, ми віримо у перемогу законності, здорового глузду і в те, що гору, зрештою, візьмуть інтереси України. Адже інтереси менеджменту IDS Ukraine та України повністю співпадають: щоб зростала вартість і цінність української компанії № 1 на ринку води та напоїв, щоб вона нарощувала сплату податків і гуманітарну та благодійну допомогу, підтримувала громади та людей як один із найбільших роботодавців країни.

Ми не опускаємо рук і робимо все від нас залежне. Розвиток компанії знаходить відображення в розширенні продуктової лінійки, отже, зміцненні ринкових позицій. Після заходу у принципово нові для себе ніші енергетиків («Воля») та соковмісних напоїв («Лимонада») до нового літнього сезону 2024 року ми запропонували ринку та споживачам нові продукти. Це поповнення лінійки «Лимонада» смаком «Мохіто», а також розвиток лінійки вод бренда «Моршинська» з додаванням соків — негазована вода зі смаками апельсина, лимона та яблукаГоловна спільна риса всіх наших продуктів — це поєднання природного з природним, джерельної моршинської води та натуральних соків. І плюс головні «таємні» інгредієнти — наша щира любов до України, до своєї справи та трохи постійних інновацій!