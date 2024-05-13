Марко Ткачук, генеральный директор IDS Ukraine: «”Моршинская” будет драйвить отраслевую конкуренцию»

Компания IDS Ukraine, которая известна прежде всего брендом «Моршинская», в последнее время отличилась в двух ярких партнерствах: поддержала украинскую певицу Jerry Heil, которая будет представлять Украину на Евровидении, а также стала спонсором трансляции континентального футбольного турнира Евро-2024. В компании говорят, что пока им удается преодолевать вызовы войны и арест корпоративных прав и обеспечивать эффективную операционную деятельность. Более того, даже без привлечения внешнего финансирования компания запускает новые продукты, предлагает новые гуманитарные инициативы и наращивает уплату налогов, поддерживая обороноспособность Украины и локальные общины городов Миргорода и Моршина, где работают производства IDS Ukraine. О том, чем сейчас живет украинский производитель № 1 минеральной и питьевой бутилированной воды и напитков, расспрашиваем у генерального директора компании Марка Ткачука.

— Последние новости, пожалуй, хороший сигнал для оптимистичной оценки состояния компании и ее динамики?

Нормальная деятельность компании под управлением сегодняшнего состава менеджмента позволяет расширять спектр программ гуманитарной поддержки для украинцев, а также продвигать бренд «Украина» на международной арене. Последней цели служит уже объявленное сотрудничество с амбассадором бренда «Моршинская» Jerry Heil, а также поддержка с нашей стороны трансляции в Украине континентального футбольного турнира Евро-2024. В гуманитарной сфере мы предоставили очередной пакет помощи почти на 1,5 млн грн львовскому центру реабилитации раненых военных Next Step, с которым компания поддерживает партнерские отношения для восстановления здоровья наших воинов еще с 2018 года.

Кроме этого, мы запустили большой благотворительный проект «Спільна спрага», суть которого – заинтересовать людей больше двигаться и соблюдать здоровый образ жизни, ходить не менее 8000 шагов, тем самым помогать другим, ведь мы конвертируем их шаги в воду для благотворительности. Ее будут направлять через сеть партнерских благотворительных фондов и волонтерских организаций, которых у нас более двух сотен, в госпитали, на освобожденные территории и, конечно, для помощи тем украинцам и общинам, которые имеют проблемы с доступом к питьевой воде.

– Компания сохраняет фокус на своей социальной миссии?

Да, именно устойчивая операционная деятельность и опыт представителей топ-менеджмента компании, которые посвятили ее росту и лидерству почти по два десятилетия своей жизни, позволяют нам эффективно выполнять свою миссию социального бизнеса. Наш рост с точки зрения расширения продуктовой линейки и масштабов бизнеса позволяет оказать еще больше поддержки бюджету страны, общинам Миргорода и Моршина, где IDS Ukraine является одной из опор социально-экономической стабильности, одним из крупнейших работодателей и доноров бюджетов локальных общин.

Компания показывает очень хорошую динамику по уплате налогов и сборов: только за первый квартал мы пополнили государственный и местные бюджеты на 172,48 млн грн – это превышает наш собственный показатель за I квартал 2023 года на 53,18 млн грн. Несмотря на все обстоятельства, IDS Ukraine остается отраслевым флагманом отрасли по уплате налогов и одним из ее крупнейших работодателей.

Только за первый квартал IDS Ukraine пополнила государственный и местные бюджеты на 172,48 млн грн

– IDS Ukraine осуществляет новые инвестиции?

Да, хотя вследствие ареста корпоративных прав мы ограничены в привлечении кредитных средств либо инвестиционного капитала. Однако компания генерирует собственный финансовый ресурс, который позволяет вкладывать средства в развитие по разным направлениям. Большая война изменила наши инвестиционные приоритеты. Главные направления сегодня – гуманитарные и социальные инвестиции. Высокая эффективность работы компании и ее финансовая способность позволяют нам поддерживать статус одного из крупнейших доноров гуманитарной помощи в Украине, направлять свободные средства для поддержки военных, спасателей, врачей и гражданских лиц.

Пакет таких гуманитарных инвестиций с начала войны превысил 330 млн грн и ежемесячно увеличивается. При этом мы сохраняем фокус на развитии компании, укреплении ее рыночных позиций и отраслевом лидерстве. Несмотря на арест корпоративных прав, войну и связанные с ней риски, инвестируем в создание и развитие новых продуктов, осваивая принципиально новые для себя ниши энергетиков и сокосодержащих напитков. В 2022 году уже после начала войны мы запустили новую асептическую линию, в которую было инвестировано 438 млн грн — это заметная доля инвестиций общим размером 2,3 млрд грн за последние 6 лет.

Недавно мы в IDS Ukraine затеяли маленькую IT-революцию, которая должна стать цифровым драйвером роста компании и укрепления ее рыночных позиций. Интеграция IT-инноваций на основе продуктов Microsoft — это цифровая трансформация, переосмысление и оптимизация всех процессов — от производства и дистрибуции с логистикой до продаж и взаимодействия с клиентами и партнерами. «Цифра» будет сопровождать все процессы – от источника добычи воды в Миргороде или Моршине до контакта с потребителем и улучшения клиентского опыта. Эта наша маленькая IT-революция еще больше повысит управленческую эффективность, динамику и масштабы операций. В конце концов, IT-трансформации будут драйвить отраслевую конкуренцию, чтобы у украинцев были качественные, инновационные и трендовые продукты.

— Вы несколько раз упомянули о Моршинском и Миргородском заводах компании. Но сейчас ситуация такова, что производство в Миргороде может быть буквально оторвано от компании, ведь управляющего выбирают для арестованных корпоративных прав IDS Ukraine и Моршинского завода минеральных вод «Оскар». Какое будущее у завода в Миргороде?

Все предприятия IDS Ukraine неразрывно связаны и зависят друг от друга, такая бизнес-модель успешно функционирует уже более 20 лет. Поэтому искусственный разрыв компании снизит ее стоимость, а перед заводом в Миргороде, который рассматривается отдельно от IDS Ukraine, вообще возникает перспектива остановки производства и закрытия. Это будет социально-экономическая катастрофа для общины Миргорода, где завод является крупным донором бюджета и одним из ключевых работодателей. Такой же вопрос нам задают руководители громад и местные жители в локациях присутствия — мы понимаем обеспокоенность городов, жизнь которых зависит от нормальной работы заводов.

Как известно, наша компания много лет работает по международным стандартам организационной эффективности. IDS Ukraine состоит из производственных площадок в Моршине и Миргороде и управляющей компании «ИДС» с функциями развития брендов и маркетинга, закупок и координации работы других компаний и подразделений, которые совместно обеспечивают единый бизнес-результат. Управляющая компания полностью выполняет функции дистрибуции и логистики, включающей взаимодействие с более чем 60 тысячами продавцов разного масштаба, в собственности компании находится торговое оборудование, а именно 44 000 холодильников, управление грузовым автопарком. И это нормальная, общепринятая во всем мире организация бизнеса, где каждое подразделение выполняет собственные функции и они не дублируются — именно это обеспечивает не только бизнес-эффективность, но и ценовую конкурентность.

Несмотря на арест корпоративных прав, войну и связанные с ней риски, IDS Ukraine инвестирует в создание и развитие новых продуктов, осваивая принципиально новые для себя ниши энергетиков и сокосодержащих напитков.

— Разве Миргородский завод минеральных вод не может создать аналогичную собственную инфраструктуру и далее самостоятельно работать на рынке?

В теории – возможно, да. Однако на практике это потребует огромных инвестиций – ориентировочно до $50 млн. Это астрономический показатель, который в 23 раза превышает годовую прибыль Миргородского завода минеральных вод. То есть вернуться к своей экономической эффективности вне IDS Ukraine завод в Миргороде самостоятельно сможет минимум через десятки лет. Фактически функционирование Миргородского завода минеральных вод без связи с IDS Ukraine сравнимо с выходом на рынок нового участника: ему придется инвестировать в развитие системы продаж, маркетинг и развитие брендов, логистику, инвестировать в приобретение холодильного и торгового оборудования.

Отделение Миргородского завода минеральных вод отразится на государстве и местной общине: в нынешней организационной модели завод сгенерировал за 2023 год 94,2 млн грн налогов, значительная часть которых осталась общине Миргорода. Без связи с IDS Ukraine, который исторически выстроен между заводом и компанией, о таких средствах бюджетам нечего и мечтать. В случае искусственного отрыва Миргородского завода минеральных вод от IDS Ukraine возникает риск его деградации, остановки и закрытия.

— Похоже, ни это, ни преодоление других вызовов не способно остановить развитие компании?

Как видите, компания в отличной экономической форме: даже вопреки ограниченному доступу к кредитным или инвестиционным ресурсам из-за ареста корпоративных прав у нас есть собственные ресурсы для развития. Несмотря на все процессы, которые наблюдаем вокруг компании, мы верим в победу законности, здравого смысла и в то, что победят, в конце концов, интересы Украины. Ведь интересы менеджмента IDS Ukraine и Украины полностью совпадают: чтобы росла стоимость и ценность украинской компании № 1 на рынке воды и напитков, чтобы она наращивала уплату налогов и гуманитарную и благотворительную помощь, поддерживала общины и людей как один из крупнейших работодателей страны.

Мы не опускаем рук и делаем все от нас зависящее. Развитие компании находит отражение в расширении продуктовой линейки, а значит, и укреплении рыночных позиций. После захода в принципиально новые для себя ниши энергетиков («Воля») и сокосодержащих напитков («Лимонада») к новому летнему сезону 2024 года мы предложили рынку и потребителям новые продукты. Это пополнение линейки «Лимонада» вкусом «Мохито», а также развитие линейки вод бренда «Моршинская» с добавлением соков – негазированная вода со вкусами апельсина, лимона и яблока. Главная общая черта всех наших продуктов — это сочетание природного с природным, родниковой моршинской воды и натуральных соков. И плюс главные «тайные» ингридиенты — наша искренняя любовь к Украине, к своему делу и немного регулярных инноваций!