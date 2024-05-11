В Україні після півроку простою можуть відновити роботу феросплавні заводи

Феросплавні підприємства України розглядають можливість відновлення виробництва після зупинки в жовтні 2023 року.

Про це повідомив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів "УкрФА" Сергій Кудрявцев, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі немає жодних рішень, але ситуація під наглядом.

"Ситуація аналізується, всі варіанти опрацьовуються, але наразі немає рішень", - сказав він.

ГЗК Коломойського: зупинка роботи

Агентство повідомляє, що Україна в січні-квітні 2024 року скоротила експорт феросплавів у натуральному вираженні в 181 раз порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 1,141 тис. тонн із 208,019 тис. тонн, у грошовому вираженні експорт знизився в 49 разів - до $3,668 млн із $180,098 млн.

Покровський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, раніше - Орджонікідзевський ГЗК) і Марганецький ГЗК (МГЗК, обидва - Дніпропетровська обл.), що входять до групи "Приват", наприкінці жовтня - на початку листопада 2023 року припинили видобуток і переробку сирої марганцевої руди, а НЗФ і ЗЗФ призупинили виплавку феросплавів.

У Марганецькому ГЗК таке рішення пояснювали, зокрема, постійними обстрілами й браком води після підриву Каховської гідроелектростанції російськими окупантами.

Бізнес ЗЗФ, НЗФ, Стаханівського ЗФ (знаходиться на НКТ), Покровського (раніше - Орджонікідзевського) і Марганецького гірничо-збагачувальних комбінатів до націоналізації фінустанови організовував ПриватБанк. Нікопольський завод феросплавів контролює група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи "Інтерпайп", а також група "Приват".

Додамо, що як повідомила пресслужба Запорізького заводу (ЗФЗ), рішення про зупинку пічних агрегатів ухвалили, враховуючи досвід попереднього зимового періоду, коли було обмежено постачання електроенергії.

Як писало видання Liga.net, зупинка цих ГЗК і феросплавних заводів означає зупинку практично всієї феросплавної галузі України. Крім зазначених підприємств, в Україні є Побузький феронікелевий комбінат, але він спеціалізується на виробництві феронікелю, а не феромарганцю. Також є Краматорський феросплавний завод, який із 2020 року фактично припинив свою діяльність. А ще один завод Коломойського – Стахановський – розташований у тимчасово окупованій Кадіївці та ним не контролюється.