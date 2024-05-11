В Украине после полугода простоя могут возобновить работу ферросплавных заводов

Ферросплавные предприятия Украины рассматривают возможность возобновления производства после остановки в октябре 2023 года.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов "УкрФА" Сергей Кудрявцев, передает агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, пока нет никаких решений, но ситуация под наблюдением.

"Ситуация анализируется, все варианты прорабатываются, но пока нет решений", – сказал он.

ГОК Коломойского: остановка работы

Агентство сообщает, что Украина в январе-апреле 2024 года сократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении в 181 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 1,141 тыс. тонн с 208,019 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился в 49 раз – до $3,6 из $180,098 млн.

Покровский горно-обогатительный комбинат (ПГОК, ранее - Орджоникидзевский ГОК) и Марганецкий ГОК (МГОК, оба - Днепропетровская обл.), входящие в группу "Приват", в конце октября - начале ноября 2023 года прекратили добычу и переработку сырой марганцевой руды. а НЗФ и ЗЗФ приостановили выплавку ферросплавов.

В Марганецком ГОКе такое решение объясняли, в частности, постоянными обстрелами и нехваткой воды после подрыва Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами.

Бизнес ЗЗФ, НЗФ, Стахановского ЗФ (находится на НКТ), Покровского (ранее – Орджоникидзевского) и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов к национализации финучреждения организовывал ПриватБанк. Никопольский завод ферросплавов контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват".

Как сообщила прессслужба Запорожского завода (ЗФЗ), решение об остановке печных агрегатов было принято, учитывая опыт предыдущего зимнего периода, когда были ограничены поставки электроэнергии.

Как писало издание Liga.net, остановка этих ГОКов и ферросплавных заводов означает остановку практически всей ферросплавной отрасли Украины. Кроме указанных предприятий, в Украине есть Побужский ферроникелевый комбинат, но он специализируется на производстве ферроникеля, а не ферромарганца. Также есть Краматорский ферросплавный завод, который с 2020 года фактически прекратил свою деятельность. А еще один завод Коломойского – Стахановский – расположен во временно оккупированной Кадиевке и им не контролируется.