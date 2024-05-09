Сделка на $15 млрд: Nippon Steel стремится к концу 2024 года завершить покупку US Steel, несмотря на ее торможение в США

Крупнейший производитель стали в Японии Nippon Steel отсрочил закрытие сделки по приобретению американской US Steel, но решительно настроен сделать это до конца текущего года, сообщает Reuters.

В декабре 2023 года Nippon Steel предложила около 15 миллиардов долларов за поглощение US Steel, однако против этого выступили и действующий президент США Джозеф Байден, и его главный потенциальный соперник на нынешних выборах и предыдущий президент Дональд Трамп, а также профсоюз United Steelworkers (USW). Критики утверждают, что соглашение угрожает национальной безопасности США, поскольку US Steel является критически важным производителем стали для американской оборонной промышленности.

В свою очередь, Nippon Steel пытается успокоить критиков, уверяя, что производство US Steel будет оставаться в США, а компания и в дальнейшем будет поставлять стальную продукцию американской промышленности. Японская компания ожидает, что получит одобрение соглашения от регуляторных органов США до конца года.

Поглощение US Steel должно довести мировые мощности Nippon Steel по производству необработанной стали до 86 миллионов тонн в год и увеличить базовую прибыль компании до 1 триллиона иен (около 6,4 миллиарда долларов) после марта 2025 года с 935 миллиардов иен в прошлом отчетном году (завершившемся в марте 2024 года).

Чтобы заручиться поддержкой профсоюза USW, Nippon Steel пообещала перенести свою американскую штаб-квартиру в Питтсбург, где базируется US Steel, а также сохранить рабочие места и инвестировать в компанию.

Ранее Nippon Steel планировала закрыть эту сделку до конца сентября, но перенесла этот срок: ожидается, что это произойдет не раньше конца года. Это связано с тем, что Министерство юстиции США неделю назад запросило у Nippon Steel дополнительную документацию в рамках антимонопольной проверки, что потребует больше времени для ее предоставления и обработки. В то же время 7 мая с одобрением сделки выступила Европейская комиссия, заявив, что она не повлияет существенно на европейский рынок.

Как заявил исполнительный вице-президент Nippon Steel и один из главных участников переговоров по поглощению Такахиро Мори, в ее твердой решимости закрыть соглашение как можно скорее "ничего не изменилось". Он добавил, что на задержку с одобрением соглашения со стороны USW "очевидно, влияет политика".

Отметим, что Питтсбург, где базируется US Steel, находится в штате Пенсильвания, победа в котором имеет ключевое значение для кандидатов в президенты. "Этот вопрос уже стал политическим, но им не останется", – отметил Мори.



Стоит отметить, что в прошлом году US Steel отклонила предложение на сумму 7,3 миллиарда долларов от конкурирующего производителя стали Cleveland-Cliffs, гендиректор которого Лоуренсу Гонсалвиш продолжает критиковать нынешнюю сделку. Впрочем, поскольку акционеры US Steel уже одобрили ее, другие потенциальные покупатели приобрести компанию уже не смогут.

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