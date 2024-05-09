Угода на $15 млрд: Nippon Steel прагне до кінця 2024 року завершити купівлю U.S. Steel попри її гальмування у США

Найбільший виробник сталі в Японії Nippon Steel відтермінував закриття угоди з придбання американської U.S. Steel, але рішуче налаштований зробити це до кінця поточного року, повідомляє Reuters.

У грудні 2023 року Nippon Steel запропонувала біля 15 мільярдів доларів за поглинання U.S. Steel, але проти цього виступили і діючий президент США Джозеф Байден, і його головний потенційний суперник на цьогорічних виборах і попередній президент Дональд Трамп, а також профспілка United Steelworkers (USW). Критики стверджують, що угода загрожує національній безпеці США, адже U.S. Steel є критично важливим виробником сталі для американської оборонної промисловості.

У свою чергу, Nippon Steel намагається заспокоїти критиків, запевняючи, що виробництво U.S. Steel залишатиметься в США, а компанія й надалі постачатиме сталеву продукцію американській промисловості. Японська компанія очікує, що отримає схвалення угоди від регуляторних органів США до кінця року. Водночас 7 травня зі схваленням угоди виступила Європейська комісія, заявивши, що вона не вплине суттєво на європейський ринок.

Поглинання U.S. Steel має довести світові потужності Nippon Steel з виробництва необробленої сталі до 86 мільйонів тонн на рік і збільшити базовий прибуток компанії до 1 трильйона ієн (близько 6,4 мільярда доларів) після березня 2025 року з 935 мільярдів ієн у минулому звітному році (що завершився в березні 2024 року).

Щоб заручитися підтримкою профспілки USW, Nippon Steel пообіцяла перенести свою американську штаб-квартиру до Піттсбурга, де базується U.S. Steel, а також зберегти робочі місця та інвестувати в компанію.

Раніше Nippon Steel планувала закрити цю угоду до кінця вересня, але наразі перенесла цей термін: очікується, що це станеться не раніше кінця року. Це пов'язано з тим, що Міністерство юстиції США тиждень тому запитало у Nippon Steel додаткову документацію в рамках антимонопольної перевірки, що потребуватиме більше часу для її надання та опрацювання.

Як заявив виконавчий віцепрезидент Nippon Steel та один із головних учасників переговорів щодо поглинання Такахіро Морі, у її твердій рішучості закрити угоду якомога швидше “нічого не змінилося”. Він додав, що на затримку зі схваленням угоди з боку USW "очевидно, впливає політика".

Зазначимо, що Піттсбург, де базується U.S. Steel, знаходиться у штаті Пенсільванія, перемога в якому має ключове значення для кандидатів у президенти. "Це питання вже стало політичним, але ним не залишиться", - зазначив Морі.



Варто зазначити, що минулого року U.S. Steel відхилила пропозицію на суму 7,3 мільярда доларів від конкуруючого виробника сталі Cleveland-Cliffs, гендиректор якого, Лоуренсу Гонсалвіш, продовжує критикувати нинішню угоду. Втім, оскільки акціонери U.S. Steel вже схвалили її, інші потенційні покупці придбати компанію вже не зможуть.

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