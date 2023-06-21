Для розвитку бізнесу. Нацбанк пом'якшив деякі валютні обмеження

Національний банк України дозволив резидентам з 21 червня здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів, кошти за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня на рахунки позичальників в українських банках.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Резидент зможе здійснювати такі операції, якщо буде дотримуватися чотирьох умов:

Максимальна процентна ставка при переказі коштів за кордон з метою виплати процентів не перевищує 12% річних; Позичальник може лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті переказувати гроші на виконання зобов'язань за кредитом чи позикою, які отримуються на строк не більше трьох років; Те саме упродовж перших трьох років стосується випадків, коли строки отримання кредиту чи позики є довшими за три роки; Переказ коштів для дострокового повернення коштів за кредитами та позиками не дозволяється.

Якщо строки отримання кредиту перевищують три роки, то позичальник може купувати іноземну валюту для виплати процентів, комісій, зборів та штрафів, а починаючи з четвертого року – і для повернення кредиту чи позики.

Зазначається, що рішення прийняли з метою посилення розвитку бізнесу, пожвавлення економічної діяльності та залучення ресурсів для відбудови й відновлення економіки України.

"Визначені умови дадуть змогу нівелювати ризики непродуктивного відпливу капіталу. У результаті вплив від такого пом'якшення на міжнародні резерви та на валютний ринок буде обмеженим, натомість бізнес матиме змогу здійснювати нові залучення коштів із зовнішніх джерел", — вважають в НБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення НБУ запровадив низку валютних обмежень, протягом року деякі з них пом'якшувалися, як, наприклад, відкриття депозитів у доларах. Нещодавно регулятор представив стратегію "Фінансова фортеця України". Ключове завдання – забезпечити максимальну стійкість всього фінансового ринку.