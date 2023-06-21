Развитие бизнеса. Нацбанк смягчил некоторые валютные ограничения

Национальный банк Украины разрешил резидентам с 21 июня осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства, по которым будут поступать из-за границы после 20 июня на счета заемщиков в украинских банках.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Резидент сможет совершать такие операции, если будет соблюдать четыре условия:

Максимальная процентная ставка при переводе средств за границу с целью выплаты процентов не превышает 12% годовых; Заемщик может только за счет собственных средств в иностранной валюте переводить деньги на выполнение обязательств по кредиту или ссуде, получаемых на срок не более трех лет; То же самое в течение первых трех лет касается случаев, когда сроки получения кредита или займа являются длиннее трех лет; Перевод средств для досрочного возврата средств по кредитам и займам не разрешается.

Если сроки получения кредита превышают три года, заемщик может покупать иностранную валюту для выплаты процентов, комиссий, сборов и штрафов, а начиная с четвертого года – и для возврата кредита или займа.

Отмечается, что решение было принято с целью усиления развития бизнеса, оживления экономической деятельности и привлечения ресурсов для восстановления экономики Украины.

"Определенные условия позволят нивелировать риски непроизводительного оттока капитала. В результате влияние от такого смягчения на международные резервы и на валютный рынок будет ограничено, в то же время бизнес сможет осуществлять новые привлечения средств из внешних источников", — считают в НБУ.

После начала полномасштабного вторжения НБУ ввел ряд валютных ограничений, в течение года некоторые из них смягчались, как, например, в открытии депозитов в долларах. Недавно регулятор представил стратегию "Финансовая крепость Украины". Ключевая задача – обеспечить максимальную устойчивость всего финансового рынка.