Перевод средств из-за границы: что предлагают платежные системы и что нужно знать об ограничениях

Объем переводов из-за границы в Украину в 2023 году сократился на 9%. Чаще средства поступали из Италии, США и Израиля. Самыми же популярными платежными системами стали Western Union и MoneyGram.

По данным НБУ в 2023 году в Украине со всего мира было перечислено 11,5 млрд долларов. Речь идет как об оплате труда, так и частных трансферах. 7,6 млрд долларов, перечисленных – это оплата труда, а 3,8 млрд – частные денежные переводы.

Больше всего средств в Украину перевели из-за границы в декабре и марте – 1,04 и 1,07 млрд соответственно. А меньше всего переводов пришлось на октябрь и июль – 908 и 934 млн. соответственно.

12,8 млрд долл. перевели в Украину из-за границы в 2022 году

В 2022 году объем денежных переводов был на 9% или на 1,2 млрд. дол. больше, чем за 2023 год. Сумма переводов в 2021 году была еще больше и составляла 14 млрд долларов.

Напомним, что по прогнозам объем частных денежных переводов в Украину в 2023 году должен составлять 15,9 млрд долларов, а в 2024 году - 15 млрд дол.

Какие платежные системы чаще всего используют для международных переводов

По состоянию на 1 июля 2023 года в Украине работало 35 систем перевода средств:

26 платежных систем созданных резидентами;

9 платежных систем созданных нерезидентами.

С использованием систем перевода средств провели 5,72 млн переводов на сумму 1,3 млрд долларов. Средняя сумма одного трансграничного перевода в Украину составила 228 долларов

Платежные системы-лидеры по сумме переводов в Украину:

Western Union (платежная организация – резидент США) – 48,63% всех переводов;

MoneyGram (платежная организация – резидент США) – 21,6% всех переводов;

PrivatMoney (платежная организация – АО КБ "ПриватБанк") – 13,46% всех переводов;

RIA (платежная организация – резидент США) – 12,35% всех переводов;

INTELEXPRESS (платежная организация – резидент Грузии) – 3,04% всех переводов.

На другие платежные системы пришлось всего 0,93% всех переводов.

В 2022 году список платёжных систем-лидеров выглядел аналогично. В 2021 году в списке не было PrivatMoney, а большая часть переводов в Украину осуществлялась с помощью Western Union – 58%.

В начале полномасштабного вторжения ряд платежных систем отменили плату за переводы в Украину – Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo. Впрочем, сейчас они вернули плату за такие переводы.

Что касается стран, откуда чаще всего поступали средства в Украину через платежные системы, лидеры этого списка выглядят следующим образом:

Италия – 20,85% переводов;

США – 17,74%;

Израиль – 15,59%;

Германии – 8,61%;

Ирландия – 5,2%.

Какие ограничения на перевод средств действуют в Украине

На момент действия военного положения осуществление переводов из Украины за границу ограничено. Но украинцы продолжают активно получать переводы из других стран.

В апреле 2022 года НБУ разрешил украинцам делать Р2Р-переводы по гривневым платежным картам на карты зарубежных банков в рамках определенного лимита (до 100 тыс. грн в месяц).

С 5 октября 2022 г. такие операции снова запретили. Впрочем, есть несколько исключений. НБУ разрешил переводы за границу в следующих случаях: