Переказ коштів з-за кордону: що пропонують платіжні системи та що треба знати про обмеження

Обсяг переказів з-за кордону до України у 2023 році скоротився на 9%. Найчастіше кошти надходили з Італії, США та Ізраїлю. А найпопулярнішими платіжними системами стали Western Union та MoneyGram.

За даними НБУ у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано 11,5 млрд доларів. Йдеться як про оплату праці, так і приватні трансфери. 7,6 млрд доларів, які були перераховані – це оплата праці, а 3,8 млрд – приватні грошові перекази.

Найбільше коштів в Україну переказали з-за кордону у грудні та березні – 1,04 та 1,07 млрд відповідно. А найменше переказів прийшлось на жовтень та липень – 908 та 934 млн відповідно.

12,8 млрд дол переказали до України з-за кордону у 2022 році

У 2022 році обсяг грошових переказів був на 9% або на 1,2 млрд дол. більше, ніж за 2023 рік. Сума переказів у 2021 році була ще більшою і складала 14 млрд доларів.

Нагадаємо, що за прогнозами обсяг приватних грошових переказів до України у 2023 році мав складати 15,9 млрд доларів, а у 2024 році – 15 млрд дол.

Які платіжні системи найчастіше використовують для міжнародних переказів

Станом на 1 липня 2023 року в Україні працювало 35 систем переказу коштів з яких:

26 платіжних систем створених резидентами;

9 платіжних систем створених нерезидентами.

З використанням систем переказу коштів провели 5,72 млн переказів на суму 1,3 млрд доларів. Середня сума одного транскордонного переказу в Україну становила 228 доларів

Платіжні системи-лідери за сумою переказів в Україну:

Western Union (платіжна організація – резидент США) – 48,63% усіх переказів;

MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 21,6 % усіх переказів;

PrivatMoney (платіжна організація – АТ КБ "ПриватБанк") – 13,46% усіх переказів;

RIA (платіжна організація – резидент США) – 12,35% усіх переказів;

INTELEXPRESS (платіжна організація – резидент Грузія) – 3,04% усіх переказів.

На інші платіжні системи припало лише 0,93% від усіх переказів.

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У 2022 році список платіжних систем-лідерів виглядав аналогічно. У 2021 році у списку взагалі не було PrivatMoney, а більша частка переказів в Україну здійснювалася за допомогою Western Union – 58%.

На початку повномасштабного вторгнення, ряд платіжних систем скасували плату за перекази в України – Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo. Втім, зараз вони повернули плату за такі перекази.

Що стосується країн, звідки найчастіше надходили кошти до України через платіжні системи, лідери цього списку виглядають наступним чином:

Італія – 20,85% переказів;

США – 17,74%;

Ізраїль – 15,59%;

Німеччини – 8,61%;

Ірландія – 5,2%.

Які обмеження на переказ коштів діють в Україні

На час дії воєнного стану здійснення переказів з України за кордон обмежено. Але українці продовжують активно отримувати перекази з інших країн.

У квітні 2022 року НБУ дозволив українцям робити Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток на картки закордонних банків у рамках певного ліміту (до 100 тис. грн у місяць).

З 5 жовтня 2022 року такі операції знову заборонили. Втім, є кілька винятків. НБУ дозволив перекази за кордон у наступних випадках: