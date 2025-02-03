Шаг к стабильности гривни и борьбе с инфляцией: почему НБУ повысил учетную ставку

В январе 2025 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 14,5% годовых с целью укрепления стабильности валютного рынка, уменьшения инфляции и достижения цели в 5%.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, в НБУ раскрыли подробности предшествовавших этому решению обсуждений Комитета по монетарной политике (КМП). Следует напомнить, что заседание КМП является площадкой для дискуссий, а окончательное решение принимается Правлением НБУ.

Что известно о дискуссиях

Повышение учетной ставки до 14,5% поддержали семь из 11 членов КМП.

Отмечается, что для стабильности валютного рынка и контроля над инфляцией необходимо было усилить процентную политику.

Повышение учетной ставки на 1 и. п. повысит доходность депозитов и продемонстрирует решительность НБУ в борьбе с инфляцией, отмечало большинство членов КМП.

Три члена КМП высказались за повышение учетной ставки до 14% в январе.

Члены КМП акцентировали внимание, что НБУ следует ограничиться повышением учетной ставки на 0,5 и. п., учитывая замедление и временный характер текущего инфляционного всплеска.

Это повышение имело бы сигнальный эффект и позволило поддерживать реальную учетную ставку на положительном уровне с минимальным влиянием на кредитование.

Один член КМП высказался за повышение учетной ставки до 15% в январе

Он обратил внимание на риски длительного удержания инфляции на двузнаковом уровне, что может привести к разбалансированию ожиданий и снижению привлекательности гривневых инструментов, что чревато валютным рынком и ценовой динамикой.

По его мнению, учитывая текущий спрос на валюту и вложения в гривневые активы, НБУ следует принять решительные меры для поддержания привлекательности гривневых инструментов.

Члены КМП предполагают дальнейшее усиление процентной политики

Члены КМП считают, что для обеспечения привлекательности гривневых активов и контроля за инфляционными ожиданиями в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее усиление процентной политики.

Некоторые из них отмечали, что для этого НБУ может не только повышать учетную ставку, но и изменить параметры операционного дизайна политики, чтобы усилить конкуренцию между банками за срочные вклады населения в гривне.

О повышении учетной ставки

23 января правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.

Вместе с учетной ставкой были повышены на 1 в. п. ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования, которые составляют 14,5%, 17,0% и 17,5% соответственно.

Добавим, правление НБУ 12 декабря 2024 решило повысить учетную ставку с 13% до 13,5, чтобы удержать контроль над инфляционными ожиданиями и вернуть инфляцию к снижению в 2025 году.

Справочно

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка как долгосрочное, так и краткосрочное рефинансирование. Она определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет на уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция превышает целевой уровень, то учетная ставка повышается для снижения инфляции и приближения к цели 5%. И наоборот, когда прогнозируемая инфляция ниже целевой, ключевая ставка снижается.