Європейський центробанк знову зменшив відсоткові ставки на тлі зниження інфляції

Європейський центральний банк (ЄЦБ) 30 січня вже вп'яте з червня 2024 року знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Ринки очікують подальших знижень ставок, оскільки інфляція йде на спад, а економіка потребує стимулювання.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Ключові процентні ставки ЄЦБ

ставка за депозитами – 2,75%;

ставка основних операцій рефінансування – 2,90%;

ставка за маржинальними кредитами – 3,15%.

Як уточнюється в повідомленні, це рішення ЄЦБ базується на оновленій оцінці інфляційної динаміки, яка свідчить про успішне зниження інфляції. Зазначається, що процес дезінфляції перебуває на правильному шляху.

"Дезінфляційний процес іде відповідно до плану. Динаміка інфляції загалом відповідає очікуванням співробітників ЄЦБ, і показник, як прогнозується, повернеться до середньострокової мети у 2% протягом цього року", - повідомила пресслужба регулятора.

Ситуація з інфляцією в Єврозоні

Керівництво ЄЦБ зазначило, що інфляція в єврозоні залишається високою через те, що ціни в деяких секторах економіки ще не повністю відреагували на попередній стрибок інфляції. Водночас темпи зростання зарплат стають помірнішими, як і очікувалося.

Також повідомляється, що ЄЦБ готовий застосувати всі доступні інструменти для забезпечення стійкої інфляції на рівні 2% та підтримання ефективності монетарної політики.

Крім того, інструмент захисту трансмісії доступний для протидії невпорядкованій ринковій динаміці, яка становить серйозну загрозу трансмісії монетарної політики в усіх країнах єврозони, що дозволяє Раді керуючих ефективніше виконувати свій мандат щодо цінової стабільності.

Нагадаємо, в грудні 2024 року Європейський центральний банк знизив ключову облікову ставку на 25 базисних пунктів до 3%. Це було четверте зниження ставки у тому році.

Раніше, в червні 2024 року, Рада керуючих Європейського центробанку ухвалила рішення знизити три ключові відсоткові ставки теж на 25 базисних пунктів. Відсоткова ставка за основними операціями рефінансування, а також відсоткові ставки з маржинального кредитування та депозиту були знижені до 4,25%, 4,50% та 3,75% відповідно.