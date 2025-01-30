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Европейский центробанк снова снизил процентные ставки на фоне снижения инфляции

Европейский центробанк
ЕЦБ снизил ключевые ставки на 25 базовых пунктов. Фото: ua.depositphotos.com

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 30 января уже в пятый раз с июня 2024 года снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Рынки ожидают дальнейших снижений ставок, поскольку инфляция идет на убыль, а экономика нуждается в стимулировании.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Ключевые процентные ставки ЕЦБ

  • ставка по депозитам – 2,75%;
  • ставка основных операций рефинансирования – 2,90%;
  • ставка по маржинальным кредитам – 3,15%.

Как уточняется в сообщении, это решение ЕЦБ основано на обновленной оценке инфляционной динамики, свидетельствующей об успешном снижении инфляции. Отмечается, что процесс дезинфляции находится на верном пути.

"Дезинфляционный процесс идет в соответствии с планом. Динамика инфляции в целом отвечает ожиданиям сотрудников ЕЦБ, и показатель, как прогнозируется, вернется к среднесрочной цели в 2% в течение этого года", — сообщила пресс-служба регулятора.

Ситуация с инфляцией в Еврозоне

Руководство ЕЦБ отметило, что инфляция в еврозоне остается высокой из-за того, что цены в некоторых секторах экономики еще не полностью отреагировали на предыдущий скачок инфляции. В то же время темпы роста зарплат становятся более умеренными, как и ожидалось.

Также сообщается, что ЕЦБ готов использовать все доступные инструменты для обеспечения устойчивой инфляции на уровне 2% и поддержания эффективности монетарной политики.

Кроме того, инструмент защиты трансмиссии доступен для противодействия неупорядоченной рыночной динамике, которая представляет серьезную угрозу трансмиссии монетарной политики во всех странах еврозоны, что позволяет Совету управляющих эффективнее выполнять свой мандат по ценовой стабильности.

Напомним, в декабре 2024 года Европейский центральный банк снизил ключевую учетную ставку на 25 базисных пунктов до 3%. Это было четвертое понижение ставки в том году.

Ранее, в июне 2024 года,   Совет управляющих Европейского центробанка   приняла решение снизить три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозиту были снижены до 4,25%, 4,50% и 3,75% соответственно.

Автор:
Татьяна Бессараб