Продажи Tesla в Европе растут перед квартальным отчетом

Американская компания Tesla демонстрирует стабильное возобновление продаж на европейском рынке. Количество новых регистраций электромобилей этого бренда в июне существенно увеличилось во многих странах региона, что укрепило позиции производителя в преддверии публикации официального квартального отчета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По данным профильных европейских организаций, количество регистраций Tesla, являющихся прямым показателем уровня продаж, в июне подскочило на 39% в Дании, на 56% в Швеции и на 5,6% в Испании. Во Франции количество зарегистрированных новых электрокаров бренда увеличилось более чем вдвое.

Что влияет на спрос и где зафиксирован спад

Этот скачок активности произошел после сложного периода для Tesla в Европе, когда компания теряла долю рынка из-за конкуренции со стороны китайских брендов, ограниченную модельную линейку и бойкот части потребителей из-за политических заявлений гендиректора Илона Маска.

Текущие изменения на европейском рынке обусловлены следующими факторами:

Драйверы роста: Франция стала главным опорным пунктом компании благодаря государственной программе субсидирования электромобилей и ускоренному переводу корпоративных автопарков на экологический транспорт. Кроме того, бренд постепенно восстанавливается после прошлогодних репутационных скандалов.

Спад в Норвегии: исключением из общего тренда стала Норвегия, где количество новых регистраций Tesla упало на 43% по сравнению с прошлым годом. Аналитики объясняют это тем, что ранее страна предлагала очень обильные льготы, которыми покупатели воспользовались заранее — до запланированного на 2026 год сокращения налоговых преференций. Это спровоцировало временное охлаждение рынка.

Ожидания аналитиков: июньские данные закладывают основу для квартального отчета Tesla. Специалисты прогнозируют общий рост поставок компании во втором квартале на 5%, причем основная часть этого прироста ожидается именно за счет европейских стран, где высокие цены на традиционное топливо стимулируют водителей переходить на электрокары.

Напомним, ранее сообщалось, что Tesla возобновляет позиции в Европе на фоне стремительного роста майских продаж. Количество новых регистраций автомобилей американского производителя существенно увеличилось на нескольких европейских площадках, что заложило основу для нынешнего июньского успеха.