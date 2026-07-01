Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

--0,06

EUR

51,03

--0,13

Наличный курс:

USD

44,78

44,68

EUR

51,35

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Продажи Tesla в Европе растут перед квартальным отчетом

Tesla
Продажи Tesla в Европе растут перед квартальным отчетом

Американская компания Tesla демонстрирует стабильное возобновление продаж на европейском рынке. Количество новых регистраций электромобилей этого бренда в июне существенно увеличилось во многих странах региона, что укрепило позиции производителя в преддверии публикации официального квартального отчета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По данным профильных европейских организаций, количество регистраций Tesla, являющихся прямым показателем уровня продаж, в июне подскочило на 39% в Дании, на 56% в Швеции и на 5,6% в Испании. Во Франции количество зарегистрированных новых электрокаров бренда увеличилось более чем вдвое.

Что влияет на спрос и где зафиксирован спад

Этот скачок активности произошел после сложного периода для Tesla в Европе, когда компания теряла долю рынка из-за конкуренции со стороны китайских брендов, ограниченную модельную линейку и бойкот части потребителей из-за политических заявлений гендиректора Илона Маска.

Текущие изменения на европейском рынке обусловлены следующими факторами:

  • Драйверы роста: Франция стала главным опорным пунктом компании благодаря государственной программе субсидирования электромобилей и ускоренному переводу корпоративных автопарков на экологический транспорт. Кроме того, бренд постепенно восстанавливается после прошлогодних репутационных скандалов.
  • Спад в Норвегии: исключением из общего тренда стала Норвегия, где количество новых регистраций Tesla упало на 43% по сравнению с прошлым годом. Аналитики объясняют это тем, что ранее страна предлагала очень обильные льготы, которыми покупатели воспользовались заранее — до запланированного на 2026 год сокращения налоговых преференций. Это спровоцировало временное охлаждение рынка.
  • Ожидания аналитиков: июньские данные закладывают основу для квартального отчета Tesla. Специалисты прогнозируют общий рост поставок компании во втором квартале на 5%, причем основная часть этого прироста ожидается именно за счет европейских стран, где высокие цены на традиционное топливо стимулируют водителей переходить на электрокары.

Напомним, ранее сообщалось, что Tesla возобновляет позиции в Европе на фоне стремительного роста майских продаж. Количество новых регистраций автомобилей американского производителя существенно увеличилось на нескольких европейских площадках, что заложило основу для нынешнего июньского успеха.

Автор:
Максим Кольц