Tesla предоставила регуляторам ЕС сомнительные данные о безопасности своего автопилота

Американский производитель электромобилей Tesla предоставил регуляторным органам Нидерландов и Швеции некорректную статистику безопасности своей системы Full Self-Driving (FSD). Компания пытается получить сертификацию технологии на европейском рынке, однако независимые эксперты по безопасности дорожного движения уже назвали предоставленные цифры "обманчивым маркетингом".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск заявлял, что автопилот FSD делает машину в десять раз безопаснее обычного водителя. Анализ журналистов обнаружил, что внутренние отчеты компании содержат некорректные сравнения данных, искусственно завышающих эффективность искусственного интеллекта автопроизводителя.

Несмотря на это, Нидерландская служба дорожного движения после года тестов в апреле официально одобрила использование FSD в стране и теперь лоббирует получение разрешения Tesla на общеевропейском уровне.

Почему статистику Илона Маска называют манипулятивной

Сразу после одобрения технологии нидерландцами менеджер по политике Tesla Иван Комусанац направил аналогичный запрос шведским регуляторам. К письму он добавил презентацию, где утверждалось, что автомобили с включенным FSD попадают в аварии в семь раз реже среднестатистического американского водителя, а сама система способна потенциально спасти 32 000 жизней и предотвратить 1,9 миллиона травм.

Однако профильные исследователи назвали эти утверждения манипуляцией по нескольким причинам:

Нереалистичные предположения: расчеты Tesla базируются на утопическом сценарии, при котором абсолютно весь транспорт в США (включая грузовики и мотоциклы) заменят на легковые автомобили Tesla с автопилотом.

Сравнение разных типов ДТП: компания сравнивает статистику аварий Tesla, в которых сработали подушки безопасности, с общенациональной базой США, где учитывают даже мельчайшие повреждения бамперов.

Разница в возрасте автопарка: разработчик сравнивает новые Tesla со средним авто по данным США, значительно старше и лишен современных пассивных систем безопасности, что также искажает конечный результат.

Официальные представители Швеции и Нидерландов отметили, что во время сертификации "смотрят глубже громких заголовков" и проводят собственные независимые аудиты и дорожные тесты. Однако риторика других стран показывает, что маркетинг Маска работает — например, Министерство транспорта Греции, тоже планирующее разрешить FSD, прямо сослалось на американские данные об "существенном снижении аварийности".

Получение разрешения в Европе критически важно для Tesla на фоне усиления конкуренции со стороны китайских брендов электромобилей. Чтобы автопилот стал легальным на всей территории ЕС, в ближайшие месяцы за это должны проголосовать представители 55% стран-членов, охватывающих не менее 65% населения блока.

Напомним, Tesla начала восстанавливать позиции в Европе, а ее майские продажи стремительно выросли. Количество новых регистраций электромобилей американского бренда на ключевых европейских рынках продемонстрировало положительную динамику после продолжительного падения объемов продаж в начале года.