Tesla надала регуляторам ЄС сумнівні дані про безпеку свого автопілота

Американський виробник електромобілів Tesla надав регуляторним органам Нідерландів та Швеції некоректну статистику безпеки своєї системи Full Self-Driving (FSD). Компанія намагається отримати сертифікацію технології на європейському ринку, проте незалежні експерти з безпеки дорожнього руху вже назвали надані цифри "оманливим маркетингом".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск заявляв, що автопілот FSD робить машину вдесятеро безпечнішою за звичайного водія. Аналіз журналістів виявив, що внутрішні звіти компанії містять некоректні порівняння даних, які штучно завищують ефективність штучного інтелекту автовиробника.

Попри це, Нідерландська служба дорожнього руху після року тестів у квітні офіційно схвалила використання FSD у країні і тепер лобіює отримання дозволу для Tesla на загальноєвропейському рівні.

Чому статистику Ілона Маска називають маніпулятивною

Одразу після схвалення технології нідерландцями менеджер з політики Tesla Іван Комусанац надіслав аналогічний запит шведським регуляторам. До листа він додав презентацію, де стверджувалося, що автомобілі з увімкненим FSD потрапляють в аварії в сім разів рідше, ніж середньостатистичний американський водій, а сама система здатна потенційно врятувати 32 000 життів та запобігти 1,9 мільйона травм.

Проте профільні дослідники назвали ці твердження маніпуляцією з кількох причин:

Нереалістичні припущення: розрахунки Tesla базуються на утопічному сценарії, за якого абсолютно весь транспорт у США (включно з вантажівками та мотоциклами) замінять на легкові автомобілі Tesla з автопілотом.

Порівняння різних типів ДТП: компанія порівнює статистику аварій Tesla, у яких спрацювали подушки безпеки, із загальнонаціональною базою США, де враховують навіть найдрібніші пошкодження бамперів.

Різниця у віці автопарку: розробник порівнює нові Tesla із середнім авто за даними США, яке є значно старішим і позбавленим сучасних пасивних систем безпеки, що також викривлює кінцевий результат.

Офіційні представники Швеції та Нідерландів зазначили, що під час сертифікації "дивляться глибше за гучні заголовки" і проводять власні незалежні аудити та дорожні тести. Проте риторика інших країн показує, що маркетинг Маска працює — наприклад, Міністерство транспорту Греції, яке теж планує дозволити FSD, прямо послалося на американські дані про "істотне зниження аварійності".

Отримання дозволу в Європі є критично важливим для Tesla на тлі посилення конкуренції з боку китайських брендів електромобілів. Щоб автопілот став легальним на всій території ЄС, у найближчі місяці за це мають проголосувати представники 55% країн-членів, які охоплюють щонайменше 65% населення блоку.

Нагадаємо, Tesla почала відновлювати позиції в Європі, а її травневі продажі стрімко зросли. Кількість нових реєстрацій електромобілів американського бренду на ключових європейських ринках продемонструвала позитивну динаміку після тривалого падіння обсягів продажів на початку року.